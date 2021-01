Asignaciones y beneficios de ANSES: Quiénes cobran este lunes

La ANSES, organismo a cargo de Fernanda Raverta, informa que este lunes se abonan Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Embarazo y Asignaciones de Pago Único.





Pensiones No Contributivas



Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla solo a los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) que deban cobrar su haber de enero con documentos terminados en 8 y 9.



En este sentido, si bien estas personas no tienen que solicitar turno previo para cobrar este beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en la fecha asignada. Cabe recordar que los haberes permanecerán depositados en sus cuentas.





Asignación Universal por Embarazo (AUE)



Con la utilización de la tarjeta de débito, mañana perciben la Asignación Universal por Embarazo y la Asignación Familiar por Hijo los titulares con documentos concluidos en 0.





Asignaciones de Pago Único



Desde mañana y hasta el 10 de febrero, se pagan las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) para todas las terminaciones de documento.