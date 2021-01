Dictaron conciliación tras el primer día de paro en dos bancos privados

La Asociación Bancaria cumplió el jueves la primera jornada de paro en dos entidades financieras privadas luego de trascender, según el gremio, su intención de cerrar más de 50 sucursales, mientras el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, por lo que este viernes no se repetirá la medida que estaba prevista.La protesta del sindicato liderado por Sergio Palazzo se realizó en las sucursales de todo el país de los bancos BBVA y Santander, de 13:00 a 15:00 en la atención, y de 11:00 a 13:00 en el interior.Se iba a replicar este viernes, pero la intervención de la cartera que dirige Claudio Moroni la deja sin efecto.Fuentes oficiales confirmaron a la agencia NA el dictado de la conciliación obligatoria que obligará a ambas partes a sentarse a una mesa de negociación en los próximos días para hallar una salida al conflicto.El vocero de la Asociación Bancaria, Eduardo Berrozpe, defendió la medida al sostener que las entidades están "ejecutando un ajuste sobre su estructura e impulsando el retiro de trabajadores, afectando a comunidades enteras"."Estas entidades son las que generalmente se niegan a participar del sistema de pagos en nuestro país, que debe ser un servicio público. En el marco de la pandemia que atravesamos, es insólito que lleven adelante esta decisión", dijo Berrozpe.El vocero sindical aclaró que no se trata solo de un problema de empleo, sino que el cierre de sucursales "afectará a comunidades enteras" que no cuentan en las cercanías con otros servicios financieros más que los prestados por estos bancos.Desde el Santander aclararon que "no existe un plan de cierre de sucursales. Hay fusiones y/o relocalizaciones puntuales, que no implican despidos"."Esto es habitual en la industria, estamos adaptando el modelo a lo que los clientes nos piden, que los atendamos cómo y cuando quieren. También estamos inaugurando nuevas sucursales, nuevos edificios y espacios físicos", indicaron.Desde la entidad negaron que exista una política de despidos y dijeron que "las desvinculaciones que se han producido, común en las grandes empresas, fueron totalmente normales"."Por el contrario, seguimos invirtiendo en el país con nuevos proyectos y una política activa de incorporación de personas y búsqueda de talentos", señalaron.