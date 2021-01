La sequía avanzó en Entre Ríos pero esperan lluvias durante los próximos días

El mes de diciembre cerró con un importante cambio de ambiente, un alivio térmico muy esperado que no fue acompañado de la misma manera por precipitaciones.Las primeras jornadas del año, han dejado una muy buena provisión de agua para vastos sectores del sur bonaerense. Este sistema de mal tiempo se gestó sobre el sur Entre Ríos y Uruguay, pero sólo el departamento Ibicuy y el sudeste de Gualeguaychú recibieron algún beneficio pluvial de importancia, muy marginal en el resto de la provincia, informó la Bolsa de Cereales de Entre Ríos.De esta forma, la continuidad de las precipitaciones modestas desde hace unos 20 días sobre la mayor parte del territorio provincial, tiene su correlato en el balance hídrico.Es por ello que "el escenario que plantea el mapa es difícil, aunque no algo tan atípico para esta época en Entre Ríos".Lo cierto es que "la demanda de precipitaciones es perentoria. Un cambio importante se notaría a partir de recibir en el corto plazo lluvias superiores a los cincuenta milímetros", estimaron desde la entidad.. La inestabilidad se puede presentar cerrando el sábado, pero en general parece más probable que llueva cambiando del domingo para el lunes."Entendemos que prevalece una continuidad del comportamiento atmosférico observado en diciembre. Las precipitaciones tenderán a mostrar un nivel de provisión insuficiente. Es un mes donde no se observarían correcciones destacados en los niveles de humedad, principalmente en las zonas agrícolas ubicadas del centro para el sur. Por la recurrencia que han tenido las lluvias de mayor importancia durante los meses previos, los departamentos del norte pueden tener un tránsito más favorable durante el resto del verano", dice el informe de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos.