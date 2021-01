Posible cierre de sucursales bancarias: se profundizarían las protestas

Sociedad Bancarios realizarán jornadas de protesta ante amenaza de cierre de sucursales

La Asociación Bancaria convocó a jornadas de protesta en todo el país, durante jueves y viernes, ante el posible cierre de sucursales en los Bancos Santander Río y BBVA Francés.Ambas entidades tomaron la determinación de cerrar "casi un 25 por ciento de sucursales que tienen en todo el país, y en función de eso se decidieron las asambleas", dijo ael titular de la seccional Paraná del gremio, Juan Carlos Navarro."Nuestro objetivo es que no se pierdan los puestos de trabajo y que los compañeros sean reubicados en otras sucursales", expresó Navarro. Y dio cuenta que la sucursal que podría cerrar "ronda los 10 empleados".En este sentido, anunció que desde el gremio solicitaron una audiencia en el Ministerio de Trabajo "para que convoquen a los bancos y que dejen sin efecto esta medida, teniendo en cuenta la situación de pandemia y también teniendo en cuenta que los bancos han tenido su rentabilidad a pesar de la pandemia y por lo tanto no hay un justificativo concreto para el cierre de sucursales".En relación a las asambleas durante las cuales no hay atención al público, Navarro afirmó que se trató de atender a toda la gente que asistió a la entidad esta mañana. "Tratamos de no afectar al usuario porque ya de por si tiene que tomarse la molestia de sacar un turno y no queremos que se perjudiquen, pero también queremos pedir la comprensión porque están en riesgo los puestos de trabajo".Finalmente, y sobre cómo continuará la protesta, dio cuenta que este viernes, la medida se retoma durante las dos últimas horas de atención al público, mientras que la semana próxima, si no hay respuestas al pedido realizado ante Trabajo, se repetirán los días miércoles, jueves y viernes con asambleas de tres horas.