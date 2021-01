Precios Cuidados: duplicarán oferta de productos con subas promedio de 6,5%

La actualización del programa Precios Cuidados se concretará en los próximos días con una actualización en los valores de 6,5% promedio y el Gobierno trabaja con empresas, distribuidoras y supermercados para que la cantidad de productos en oferta superen los 800, de manera de duplicar el número de artículos con los que cuenta en la actualidad.



El tema fue uno de los principales ejes que se analizaron en la reunión de gabinete económico que se realizó en el Salón de las Mujeres de Casa de Gobierno, encabezada por el ministro de Economía, Martín Guzmán.





En el encuentro también se hizo un seguimiento del programa Repro para atender a los sectores críticos afectados por la pandemia, cuya vigencia fue ratificada este año para atender a los sectores críticos afectados por la pandemia.



Se hizo un seguimiento del impacto de las medidas adoptadas en el marco de la pandemia de Covid-19 y se ratificaron las líneas de acción en un contexto de recuperación paulatina del nivel de actividad.



Asimismo, el gabinete económico ratificó la importancia del programa de metas plurianuales en el que el Gobierno viene trabajando actualmente y que será enviado al Congreso para su aprobación.



En cuanto al rol del Estado en la política de precios, los funcionarios también avanzaron en la coordinación de precios e ingresos en un marco de consistencia con la recuperación del salario real, tal como prevé el Presupuesto 2021, detalló un comunicado de la Jefatura de Gabinete.



De la reunión también participaron el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni; el presidente del BCRA, Miguel Pesce, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. Vía zoom, también estuvieron presentes la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.



Además, asistieron al encuentro la jefa de Gabinete del Ministerio de Economía, Melina Mallamace, y el subsecretario de Coordinación Presupuestaria de la Jefatura de Gabinete, Gastón Suárez.



Precios cuidados

Sobre el Programa Precios Cuidados, se hizo una evaluación de su renovación trimestral, con la incorporación de nuevos productos de primeras y segundas marcas y mayor variedad y categorías que componen la canasta.



Dentro de las principales líneas en las que se trabaja, se encuentra la duplicación de la cantidad de productos que componen hoy Precios Cuidados, con lo cual el listado quedaría conformado por más de 800 artículos.



La renovación del programa persigue dos objetivos: generar referencias de precios en góndolas en productos que no tenían presencia dentro del programa y robustecer las actuales, sobre todo en aquellas categorías donde se verifica una diferenciación significativa en cuanto a variedad (fragancias, sabores, etc.) y presentaciones (tamaño, empaque).



La actualización del listado del programa se concretará en los próximos días, y hasta esa fecha seguirán vigentes tanto el listado actual de productos como los precios acordados en su momento, precisaron fuentes gubernamentales.



Desde la Secretaría de Comercio Interior adelantaron ayer a Télam que la actualización se concretará la próxima semana y que hasta ese momento continuarán vigente las ofertas comprendidas en la actualidad.



Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo anticiparon que en programa Precios Cuidados incorporará nuevas categorías que no tenían referencias dentro hasta el momento, como conservas de tomate; conservas de choclo; alimentos para mascotas; jabón en pan para lavar la ropa; cremas corporales; apósitos para incontinencia para adultos; prestobarba; sal gruesa y entrefina; bizcochos de grasa; hamburguesas; café instantáneo; y snacks, entre otras.



Al mismo tiempo, para robustecer las referencias ya existentes en las góndolas, se incorporarán más marcas de leches larga vida -que pasarían de tener cuatro a diez referencias-; nuevos yogures, quesos y mantecas; más variedades de arroz y fideos; otras marcas y presentaciones de papel higiénico; de pastas dentales; repelentes; limpiadores y gaseosas; por mencionar algunos de los más representativos.



También precisaron que tanto para los productos que ya formaban parte del Programa, como para los que se incorporan, la actualización de precios prevista va a ser, en promedio, del 6,5%.



En productos "de almacén" se destacan la incorporación de fideos Terrabusi; pan rallado Lucchetti y Cañuelas, caldos Knorr y Maggi; café instantáneo Nescafé y Nescafé Dolca, café molido La Virginia; hamburguesas y medallones Good Mark, Paty y Swift; pan lactal Fargo; galletitas Express, Opera y Melitas; alfajor Terrabusi y obleas Rhodesia; arvejas y choclo en lata Arcor; mermelada La Campagnola y BC.



En el segmento de "bebidas" se incluyen gaseosas de primera marca -tanto regular como sin azúcar- como 7up; Pepsi Black y Sprite sin azúcar.



En el rubro de "lácteos" se incorporarían leches larga vida de Sancor e Ilolay; nuevas variedades de quesos Mendicrim; y manteca Ilolay, entre otros.



En "perfumería y limpieza", se incluirían más productos líderes, como papel higiénico Higienol; rollo de cocina Sussex; protectores Carefree; limpiadores Cif; jabón en pan marca Ala; repelente Off; más variedades de pañales Huggies; prestobarba Gillette; shampoo y acondicionador Pantene; lavavajilla Magistral; limpiador de piso Procenex; apósitos Curitas; pasta dental Kolynos y cepillo dental Colgate, entre otros. (Télam)