Dólar: se puede consultar por devolución del 35%, pero no solicitar el reintegro

La AFIP habilitó el mecanismo de consultas para obtener la devolución del 35% pagado por la compra de dólar ahorro y los gastos en esa moneda abonados con tarjetas.



Sin embargo, aún no está habilitado el sistema para pedir el reintegro de fondos en una cuenta bancaria que debe ser informada a Impositiva.



Quienes quieran obtener la devolución deberán informar al organismo antes de abril las compras de dólar ahorro realizadas entre el 16 de septiembre y el 31 de diciembre de 2020, y pedir la devolución del impuesto en el caso que corresponda.





El organismo difundirá en los próximos días el aplicativo para que los monotributistas que no pagan Ganancias y Bienes Personales puedan pedir la devolución.



En la página del organismo el contribuyente podrá ver todas sus percepciones, informar si falta alguna y llenar un formulario con el pedido.



La devolución se realizará por la cuenta bancaria informada a la AFIP, que evaluará si el pedido corresponde y si guarda relación con los ingresos en el caso de los monotributistas.



Los empleados que pagan Ganancias deberán realizar una presentación anual en marzo próximo.



Los que están en relación de dependencia pueden ir cargando las deducciones de Ganancias en el formulario de la página de la AFIP, aunque aún no figura entre las deducciones que pueden pedirse la del 35% para gastos con tarjeta en dólares o la compra de moneda norteamericana.



En septiembre último, el Gobierno estableció una percepción sobre operaciones en dólares del 35% a cuenta de Ganancias o Bienes Personales, que se sumó al impuesto del 30% que ya existía por el impuesto PAIS, en la compra de divisas.



La AFIP habilitó a través de la resolución 4885 la consulta para que cada contribuyente pueda ver cuánto le retuvieron a cuenta de este impuesto y la devolución no podrá exceder el monto total del impuesto que se le retuvo en 2020.



La normativa del impuesto establece que si los anticipos realizados por un contribuyente superan el monto a ingresar por los impuestos a las Ganancias o Bienes Personales, el excedente será reintegrado.



A través de la resolución 4885, la AFIP realizó algunas modificaciones a la norma que establece el régimen de retenciones que deben aplicar los empleadores cuando pagan las remuneraciones a sus trabajadores.



La AFIP fundamentó la habilitación en que "resulta necesario incorporar la referida percepción entre los conceptos que, habiendo sido informados por los beneficiarios de las rentas aludidas, deben ser oportunamente computados por el agente de retención en la determinación del impuesto a retener".



El organismo aclaró que realizará validaciones y controles sistémicos para "constatar la validez de la solicitud" y, cuando corresponda, realizará el reintegro por la cuenta bancaria del contribuyente.



Cómo consultar las compras alcanzadas para la devolución del 35%

Ingresar con clave fiscal de nivel 3 a la web oficial de la AFIP;

Hacer click en la sección "Mis Retenciones". Es importante recordar que se pueda consultar las percepciones no significa que estén computadas;

Informar a la AFIP una CBU para hacer la transferencia del reintegro;

La AFIP realizará validaciones y controles sistémicos y si todos los datos concuerdan, el organismo devolverá la retención.



Detalles de la devolución del 35%

En el caso de quienes pagan Ganancias y Bienes Personales, y según la resolución 4815, que creó la retención del 35%, el pago es computable en la declaración jurada anual de ambos gravámenes.

Cuando los anticipos realizados por un individuo superen el monto correspondiente a ingresar por Ganancias y Bienes Personales, el excedente será reintegrado.

Si el contribuyente no paga estos impuestos, aún se espera el sistema que permitirá solicitar reintegros a partir de enero de 2021.

"Cuando las percepciones sufridas generen saldo a favor en el gravamen, este tendrá el carácter de ingreso directo y podrá ser aplicado para la cancelación de otras obligaciones impositivas", aclara el texto.