Suspensión de exportación de maíz: "Es algo que ya se hizo y no dio resultado"

Economía Mesa de Enlace de Entre Ríos rechaza decisión de cerrar exportaciones de maíz

El Gobierno suspendió las exportaciones de maíz, con el fin de dar prioridad al mercado interno en un momento del año en que la oferta de ese cereal empieza a escasear. El Ministerio de Agriculta informó que la decisión se basa en "la necesidad de asegurar el abastecimiento del grano para los sectores que lo utilizan como materia prima en sus procesos de transformación".Sobre este tema, el director de la Sociedad Rural, distrito Entre Ríos, Walter Feldkamp, indicó aque "la decisión nos tomó por sorpresa. Es una medida que ya fue usada durante ocho años, y no dieron ningún tipo de resultado".En cuanto a la medida de restricción, Feldkamp, aseguró: "Lo que se prohibió es la exportación de maíz, por lo tanto, al no haber una competencia entre comprador, exportación y mercado interno, se busca que bajen los precios, pero es algo que ya se probó y no funcionó"."Ya sea en la carne vacuna, porcina o avícola, la incidencia del maíz en el precio final no alcanza a un 10 por ciento. Entonces bajando el precio del maíz artificialmente no van a lograr el cometido, algo que si deben hacer es bajar la carga impositiva que en los alimentos rondan el 50 por ciento", resaltó.A su vez, cuestionó que si aun así con esta medida de cierre de las exportaciones, se lograra el cometido, "no tendría ningún incentivo para la producción en los próximos años. Con esta medida, en su momento Argentina tuvo la peor siembra y cosecha de la historia".Y amplió: "Perdimos 11 millones de cabezas ganaderas, todo el stock ganadero de Uruguay, se cerraron 125 frigoríficos, afectó al empleo directo e indirecto y es algo de lo que cuesta recuperarse. En este año de pandemia, Argentina siguió exportando demostrando que somos un proveedor confiable y hoy le estamos diciendo que no"."La producción de carne, maíz, soja, trigo en países vecinos no paró de crecer y por ejemplo Brasil que empezó mucho más atrás en todos los granos y ahora nos supera", manifestó.Consultado sobre la faltante aceite en las góndolas dijo que "las industrias dicen que estuvieron parados mucho tiempo y no están con las dotaciones completas. Por otro lado, los alimentos tienen precios máximos y no han tenido autorización de ventas, entonces bajan la producción. Se estima que más de 8.500 productores fueron afectados"Al finalizar, dijo que "las medidas que vamos a tomar son para llamar la atención y que el gobierno reflexione y no se tope con la misma piedra tantas veces. Haremos cese de comercialización".