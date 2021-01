Argentina vuelve al superávit comercial con Brasil tras siete meses de déficit

La Argentina logró en diciembre un superávit de US$ 80 millones en su intercambio comercial con el Brasil, luego de siete meses consecutivos de registrar déficit, pero el comercio entre ambos países se redujo 20% el año pasado, informó hoy la Cámara Argentina de Comercio (CAC).Las exportaciones argentinas al Brasil retrocedieron un 15,1% interanual en diciembre, al sumar US$ 768 millones, mientras que las importaciones desde aquel destino fueron de US$ 688 millones y mostraron una contracción del 3% frente a diciembre de 2019, luego de tres meses consecutivos de aumentos interanuales, de acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior del país vecino.Esas cifras, difundidas aquí por la CAC, arrojaron también que el saldo comercial para la Argentina arrojó un superávit de US$ 80 millones en diciembre, que implicó una disminución de 59,2% interanual.No obstante, se observó una reversión en el signo en la comparación mensual, ya que en noviembre se había verificado un déficit de US$ 275 millones, indicó el reporte.De este modo, el comercio bilateral entre la Argentina y el Brasil fue de US$ 1456 millones en el último mes del año, un 9,8% inferior al valor obtenido en igual período de 2019.Asimismo, el intercambio retrocedió un 9,2% respecto a noviembre último.En relación a los destinos, la Argentina se posicionó en cuarto lugar entre los mayores proveedores del Brasil, detrás de China, Hong Kong y Macao (US$ 3223 millones), Estados Unidos (US$ 2001 millones) y Corea del Sur (US$ 887 millones).A su vez, entre los principales compradores del Brasil, la Argentina se ubicó tercera, detrás de China, Hong Kong y Macao (US$ 4555 millones) y Estados Unidos (US$ 2436 millones).Según datos oficiales, durante 2020 el flujo de comercio entre ambas economías se contrajo un 20,2%, alcanzando US$ 16.265 millones, mientras que el saldo comercial de Argentina revirtió su signo, exhibiendo un déficit de US$ 686 millones frente al superávit de US$ 721 millones registrado en 2019.Este desempeño respondió a la disminución de las exportaciones argentinas hacia Brasil (26,2%), que casi duplicó la baja de las importaciones de Argentina desde Brasil (13,4%).Por último, la CAC indicó que el Banco Central del Brasil mejoró su proyección respecto al retroceso del nivel de actividad en 2020.De este modo, estimó que el Producto Bruto Interno (PBI) se contrajo un 4,4%, por debajo del 5% estimado previamente; para 2021, la autoridad monetaria prevé un repunte de la economía del 3,8%, levemente inferior al cálculo anterior.