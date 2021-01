Empiezan pagos de Anses: cronogramas de jubilaciones, AUH y otros beneficios

CRONOGRAMAS

Con el pago a los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con documentos terminados en 0 y 1, Anses inicia hoy el pago de haberes de enero.De acuerdo con el cronograma dado a conocer por la Anses en su página oficial, el pago a jubilados y pensionados, cuyos haberes que no superen la suma mensual de $21.393 comenzará el martes 12 con quienes tengan DNI finalizados en 0; el miércoles 13, los finalizados en 1 y 2; el jueves 14 los DNI terminados en 3; el viernes 15, los finalizados en 4; el lunes 18 los terminados en 5; martes 19, los finalizados en 6; miércoles 20, los terminado en 7; jueves 21, los 8; y el viernes 22, los terminados en 9.Por su parte, los jubilados y pensionados cuyos haberes superen la suma mensual de $21.393 cobrarán de la siguiente manera: lunes 25 los documentos finalizados en 0 y 1; martes 26, finalizados en 2 y 3; miércoles 27, en 4 y 5; jueves 28, en 6 y 7; y viernes 29, documentos finalizados en 8 y 9.El programa de pago de la Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, y Asignación por Embarazo se cumplirá de la siguiente manera: el martes 12 cobrarán los beneficiarios que tengan DNI terminados en 0; el miércoles 13, los finalizados en 1; jueves 14, los DNI terminados en 2; viernes 15, los que poseen documentos con finalización 3; lunes 18, en 4; martes 19, en 5; miércoles 20, en 6; jueves 21, en 7; y viernes 22, en 8 y 9.Los beneficiarios de las pensiones no contributivas cobrarán de acuerdo al siguiente programa: el martes 5 los que pertenecen al grupo 1 (terminación de DNI 0 y 1); el miércoles 6, el grupo 2 (DNI terminados en 2 y 3); jueves 7, el grupo 3 (DNI terminados en 4 y 5); viernes 8, grupo 4, (DNI finalizados en 6 y 7); y lunes 11, grupo 5 (DNI con terminación 8 y 9).