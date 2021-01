Renuevan el jueves el programa Precios Cuidados

El Gobierno renovará esta semana el Programa Precios Cuidados que hasta hoy incluye un listado de referencia de 401 artículos. De ese modo, el Ministerio de Desarrollo Productivo avanzará en el diseño de lo que será su política para contener el avance de los precios en 2021. El otro puntal definido por el titular de la cartera Matías Kulfas, será la Ley de Góndolas recientemente aprobada que regular los espacios de exhibición de productos en los supermercados.



La nueva lista tiene que comenzar a regir desde el jueves y los empresarios del sector de consumo masivo están a la expectativa de la definición de la secretaria de Comercio Interior, Paula Español. Según informó a Ámbito el titular de COPAL, Daniel Funes de Rioja, los listados de las empresas fueron presentados ya hace varios días a la funcionaria. "Este es un programa voluntario y por eso los apoyamos", señaló Funes de Rioja. El presidente de la COPAL no obstante renovó el reclamo para que "se termine el Programa de Precios Máximos" cuya vigencia hubiera sido el 31 de diciembre y fue ampliado hasta el 31 de enero.



Los industriales de productos masivos rechazan el congelamiento. Funes de Rioja precisó que "en algunos casos es grave porque el aumento de los costos ya no se puede cubrir con los precios". A lo que agregó que "nunca hubo desabastecimiento" de productos de las listas. "Esperemos que en estas 48 horas podamos tener una respuesta", indicó el empresario. Las empresas lograron ya un acuerdo con el Gobierno a fines del año pasado sobre la manera de ir saliendo del congelamiento que se puso en marcha en marzo del 2020 al inicio de la cuarentena. La idea es ir reduciendo progresivamente la lista de "Máximos" e ir pasando los productos a la de "Cuidados".



La última vez que se renovó el listado de precios fue en octubre del año pasado, y en esa oportunidad Español autorizó un incremento promedio de 5% en relación al listado vigente en ese momento, que comenzó en julio.



Según trascendió, en la nueva lista está prevista la incorporación de cortes de carne vacuna a precios más bajos que los del mercado, en virtud de un acuerdos que se estaría gestando con los frigoríficos.



El objetivo es "incorporar mayor variedad de productos a la canasta de Precios Cuidados con efectiva representatividad del consumo de los hogares argentinos y ser un verdadero precio de referencia en las góndolas de los comercios", dijo Español la semana pasada.



Según lo definió la funcionaria el programa de Precios Cuidados "es una herramienta para salir del congelamiento" establecido para algunos productos de primera necesidad al comienzo de la cuarentena, y remarcó que mientras "más robusta y representativa" sea la nueva canasta "podremos ir deslistando más rápidamente".



En ese sentido, tanto Español como el ministro de Desarrollo productivo, Matías Kulfas, vienen explicando que la salida de los Precios Máximos será progresiva, administrada y ordenada. Por estas horas, Comercio Interior está evaluando si las listas de productos que presentaron los proveedores son lo suficientemente amplias de manera que permitan avanzar de manera más definida en el descongelamiento de los Precios Máximos. De no ser así, es casi seguro que Español lo volverá a prorrogar más allá del 31 de enero.



En la última semana de diciembre, la funcionaria se reunió con las autoridades provinciales de las áreas de comercio de todo el país con el objetivo de convocarlos a reforzar el monitoreo de Precios Cuidados en 2021 y sumar versiones locales del programa.