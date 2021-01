Relanzaron los Créditos ANSES para jubilados: tasas, cuotas y todos los detalles

Características de los nuevos préstamos

La directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, anunció en la delegación Néstor Kirchner Puerto de Mar del PlataCon este anuncio, ya se encuentra habilitada la solicitud de turnos para la gestión de los nuevos créditos solo de manera presencial en las oficinas para los titulares de jubilaciones y pensiones del SIPA, PNC y PUAM.En el caso de los jubilados y pensionados (SIPA), el monto a solicitar, los plazos para el pago pueden ser entre 24, 36, 48 o 60 cuotas, y deberán tener menos de 90 años al momento de finalizarlo.Con respecto a las, los plazos también podrán ser de 24, 36, 48 o 60 cuotas y deberá tener menos de 75 años al momento de finalizarlo.En cuanto a los beneficiarios de PUAM y PNC-VejezCabe recordar que actualmente existen 6.985.126 créditos vigentes, que por la emergencia sanitaria del COVID 19 tuvieron una suspensión en el cobro de las cuotas desde diciembre de 2019 hasta noviembre de 2020, cuyos intereses generados en ese período no se capitalizaron.En ese marco, Raverta afirmó: "Estamos asistiendo a Estela, la primera jubilada que vino a sacar los nuevos créditos de ANSES.. Nos comentó que el crédito anterior, del que debe más de veinte cuotas, era para pagar los servicios públicos. Este crédito lo quiere para conocer Salta con su prima". Y agregó: "Esto es en lo que venimos trabajando: políticas públicas que nos permiten soñar y hacer posibles sueños. Pero también prestaciones que nos dan herramientas para poder desarrollar nuestros proyectos".Por su parte, Estela López Merino, dijo: "Vine a cumplir un sueño, que es un viaje que vengo planeando con una prima hermana, ella desde Buenos Aires y yo desde acá, Mar del Plata, pensando en el PreViaje. Vine a averiguar y fue posible. Bajaron un montón las tasas de interés y eso me permite llegar a cumplir el sueño, así que estoy emocionada, feliz. Además, me encuentro a Fernanda Raverta y es una sorpresa, una emoción saber de ella y de su función".