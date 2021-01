Desde Apyme, satisfechos con las ventas de fin de año: "Trajeron alivio"

En un año signado por la pandemia, la cual afectó fuertemente el comercio minorista entre otros sectores, las ventas de fin de año era el momento que los comerciantes esperaban para recuperarse y tomar aire. Al respecto, Gabás calificó como "muy buenas" las ventas registradas durante diciembre en la capital provincial. Y si bien aclaró que no alcanzaron los niveles de diciembre de 2019 -cuando ya el sector estaba contraído producto de la crisis económica- al menos crecieron casi el doble respecto de noviembre. "Se dio la misma relación que para el Día de la Madre o mejor", agregó.



"Que las ventas hayan sido buenas significó un alivio, teniendo en cuenta que se viene el pago del aguinaldo", mencionó.



En diálogo con APF, el dirigente de Apyme destacó como novedad la mayor planificación por parte de los clientes, quienes comenzaron con consultas y compras a principios de mes: "La gente fue eligiendo sus regalos con anticipación y esto permitió no sólo evitar aglomeraciones y grandes colas, sino que también nos dio la oportunidad de atenderlos más cómodos y mejor", dijo.



Respecto del cumplimiento de los protocolos, Gabás aseguró que fueron respetados tanto por comerciantes como por los clientes, quienes por ejemplo utilizaron el barbijo para ingresar a los locales y utilizaron alcohol en gel.



"Por suerte no se registraron niveles de contagio que hayan afectado significativamente el comercio, al menos en el microcentro", confirmó.



Por último, se mostró expectante respecto de la recuperación del sector el año próximo y advirtió que los números a nivel macro así lo anuncian. "Esperemos que los salarios acompañen y permitan un mayor nivel de consumo", finalizó. (APF)