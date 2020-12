El Banco Central mantendrá su política de devaluación administrada del peso

El Banco Central (BCRA) anunció que en 2021 mantendrá su política de devaluación administrada del peso, para no atrasar el tipo de cambio real, y sus intervenciones en los mercados de deuda soberana, con la compra y venta de títulos, para resguardar el "equilibrio financiero y externo".Al mismo tiempo, también seguirá interviniendo el mercado de divisas para "evitar desequilibrios temporales que pudieran afectar la posición de reservas internacionales" y buscará ofrecer instrumentos de ahorro e inversión que permitan "rendimientos acordes con relación a los niveles de inflación y a la evolución del tipo de cambio"."En la medida en que se vayan atenuando los riesgos asociados a la Covid-19, y la economía local vaya saliendo del distanciamiento social, preventivo y obligatorio, la política monetaria seguirá enfocada en absorber los esfuerzos anticíclicos de manera de preservar los equilibrios monetario y financiero", manifestó el Central en un documento difundido esta tarde con el título "Objetivos y planes respecto del desarrollo de las políticas monetaria, financiera, crediticia y cambiaria para el año 2021".En el mismo, la autoridad monetaria anticipó que el año que viene pretende "consolidar la curva de rendimientos de los instrumentos de deuda en pesos" y que, a tal fin, "seguirá interviniendo a través de operaciones de mercado abierto en los mercados de deuda soberana para proveer mayor liquidez, profundidad y transparencia".También señaló que buscará "gestionar de manera dinámica las regulaciones sobre el mercado de divisas con el objetivo de evitar desequilibrios temporales que pudieran afectar la posición de reservas internacionales y/o comprometer la estabilidad cambiaria".La meta en el mediano y largo plazo para el Banco a cargo de Miguel Pesce será disponer de "un set de regulaciones macroprudenciales compatibles con la dinamización de los flujos de capitales orientados a la economía real".En cuanto a la política crediticia, dijo que mantendrá una postura "activa y dinámica" que "permita amortiguar los shocks que afectan al sector privado" y, a la vez, "promover la eficacia y eficiencia del sistema de crédito".En cuanto a la política financiera, señaló que "el sostenimiento de adecuados niveles de liquidez y solvencia de las entidades financieras" será uno de sus objetivos, mientras que las medidas de emergencia estarán focalizadas en sostener "la situación de empresas y familias".Otro de los objetivos del BCRA será estimular la inclusión financiera, a través del uso de medios de pago electrónicos "con menores costos para los comerciantes y mayor eficiencia en los procesos para los usuarios" y también "incentivar la apertura de puntos de acceso tanto presenciales como virtuales".Por último, dijo que impulsará la nueva regulación para los Proveedores no Financieros de Crédito, de modo que "todas las personas que así lo deseen tendrán efectivamente acceso a servicios financieros en el mismo marco de protección con que cuenta un cliente de una entidad financiera"."De esta manera, se propenderá a que la inclusión financiera que realizan los proveedores no financieros de crédito se efectué en un marco sostenible para los proveedores, pero de calidad para los usuarios", concluyó el documento. (Télam)