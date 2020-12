El Banco Central cerró diciembre con compras por más de US$ 600 millones

El Banco Central (BCRA) cerró la última jornada del año con compras netas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) por cerca de US$ 90 millones y, de esta forma, acumuló más de US$ 600 millones a lo largo del mes, según fuentes del mercado consultadas por Télam.La dinámica se vio reflejada en el dato de reservas internacionales, que cerraron este miércoles en US$ 39.409 millones, unos US$ 787 millones más que el miércoles 2 de diciembre cuando comenzó su racha de compras de divisas en el mercado de cambios, según datos del Banco Central.En total, fueron 16 jornadas consecutivas en las que el BCRA pudo comprar dólares en el mercado cambiario, entre el 3 de diciembre y hoy miércoles, un fenómeno que no ocurría desde noviembre de 2019.La última vez que el BCRA había hilvanado tantos días seguidos de compras netas en el MULC fue en noviembre de 2019 cuando alcanzó 23 jornadas de compras por un total de US$ 2.352 millones entre el 28 de octubre y el 29 de noviembre.Aún así, si se tiene en cuenta que las reservas habían comenzado el año en US$ 44.839 millones, a lo largo de 2020 cayeron US$ 5.430 millones ante la combinación de ventas netas de reservas en el MULC, el retiro de depósitos en dólares de los bancos y el pago de obligaciones con el exterior.Entre junio y noviembre, el Banco Central vendió cerca de US$ 5.000 millones en el mercado para sostener su política de depreciación del tipo de cambio en línea con la inflación, y así evitar una desvalorización excesiva de la moneda.Algunos factores que podrían explicar esta tendencia son la combinación de los dólares bursátiles -Contado Con Liquidación (CCL) y Dólar MEP- con cotizaciones estables e incluso por debajo del "dólar solidario" y una mayor demanda estacional de pesos de empresas y personas para pago de aguinaldos y compras de fin de año.Puntualmente, el CCL cerró este miércoles su cotización en $140,26 y el MEP en $139,99, lo que implica que ambos dólares cayeron en su cotización un 5,3% y 3,2% durante diciembre, respectivamente, mientras que el "solidario" cerró en $147,26, un 3,2% por encima de principios de mes.También podría incluirse una mayor demanda estacional de pesos por parte de empresas e individuos, tanto para el pago de aguinaldos como para compras de fin de año, respectivamente, y un control más riguroso por parte de la autoridad monetaria a la hora de habilitar la compra de divisas a empresas importadoras de bienes.