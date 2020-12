Gobierno y cooperativas siguen analizando precio de acceso universal a internet

El Gobierno nacional reunió en la Casa Rosada a los dirigentes cooperativos para asegurar la continuidad del trabajo empezado en el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y avanzar en enero en la discusión de una regulación asimétrica que permita a estas empresas dar la prestación básica universal a un precio distinto al previsto hasta ahora.



El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, encabezó la reunión, de la que participaron el presidente del Enacom, Claudio Ambrosini; su vicepresidente, Gustavo López; la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sanchez Malcom; el subsecretario de Tics, Martín Olmos; y dirigentes de las cooperativas Fecotel, Fecosur, Colsecor y Catel.



"Fue una continuidad del trabajo que ya veníamos haciendo en Enacom", dijo a Télam esta tarde el titular de Fecosur, Antonio Roncoroni, quien adelantó que se seguirá "trabajando durante enero antes del vencimiento de la próxima facturación para ver si se puede modificar este valor (de la prestación básica de internet) y encontrar regulaciones asimétricas que protejan a los prestadores más chicos, que son cooperativas y pymes".



Desde las cooperativas, que suman alrededor de un millón de usuarios conectados a internet, plantearon que un precio de "$700 más IVA no alcanza" para que puedan "prestar ese servicio cubriendo costos".El cálculo de las cooperativas es que el valor debería ser de "$940 más IVA".



En la reunión, transmitieron a las autoridades que las cooperativas tienen también limitaciones técnicas y legales para cumplir con la reglamentación de la prestación básica universal.



"Muchas cooperativas no tienen posibilidad de prestar más de 2 megas por conexión", explicó a Télam el gerente de la Federación de Cooperativas Telefónicas, Osvaldo Petrilli.



Los inconvenientes que tienen para dar más velocidad de conexión se deben tanto a la tecnología de las redes de las cooperativas, algunas aun con Adsl sobre par de cobre, como a la capacidad que pueden contratar a los mayoristas.



En ese sentido Petrilli remarcó que "hay cooperativas que tienen hasta 800 usuarios" y si "están en zonas donde Arsat no llega, tienen que comprar capacidad a los mayoristas privados".



Arsat tiene un precio congelado en $447 el mega mayorista, mientras que los mayoristas privados cotizan el mega en dólares, y su valor varía de acuerdo con el nivel de competencia que enfrentan.



Debido a esto último, uno de los pedidos históricos del movimiento cooperativo es que el Estado regule el precio mayorista para que tenga el mismo valor en Buenos Aires y en el resto del país.



Petrilli señaló que "una cooperativa no puede discriminar entre los usuarios, por lo que tampoco puede cumplir con la resolución de la prestación básica universal y obligatoria".



Al finalizar la reunión, los cooperativistas manifestaron el compromiso de "trabajar dentro del Enacom", señaló Roncoroni a Télam, de manera de poder "encontrar regulaciones asimétricas que protejan a las cooperativas y las pymes".



Cafiero y los funcionarios plantearon que el Gobierno quiere "tender un puente con la gente más necesitada", situación en la que el "cooperativismo en pleno manifestó el acuerdo", dijo Roncoroni al dar detalles de la reunión.



Además, agregó que el titular del Enacom les comunicó que se dispuso una partida de $250 millones en aportes no reembolsables (ANR) para los prestadores de servicios más chicos, con una simplificación de los plazos para ayudarlos a salir de este difícil momento".



El subsecretario de Tecnologías de la Información, Martín Olmos, explicó a Télam sobre la reunión que se comenzó "por las cooperativas, pero el Gobierno mantiene el diálogo abierto y avanzará en los próximos días con los otros sectores de la industria".



Este martes, el Enacom difundió los datos de mercado de accesos a internet fija, que arrojan un total de 9.356.199 cuentas a septiembre pasado, lo que representa un incremento interanual del 2,1%contra los 9.164.684 del tercer trimestre de 2019, y del 3,6% respecto al período abril-mayo-junio de 2020.



La cantidad de accesos fijos a internet se recuperó en los tres primeros trimestres de este año, en medio de las medidas implementadas para morigerar el avance del coronavirus, luego de que en el último trimestre de 2019 la cantidad de usuarios se ubicara por debajo de 9 millones de conexiones.