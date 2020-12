Se registró "una leve reactivación" en los alquileres comerciales en Entre Ríos

Centro de Estudios Inmobiliarios de Entre Ríos (CEIER) un lugar que plantea la búsqueda en la producción de conocimientos a través de la investigación aplicada a nuestro territorio, realizó desde abril un relevamiento regional para "analizar el comportamiento de los alquileres relacionado a la pandemia", expresó aMaría Paula Armándola- directora del Centro de Estudios Inmobiliarios de ER.Sin embargo, comentó que "en el mes de diciembre hubo una pequeña reactivación de los alquileres comerciales, pero de igual manera si hay un exceso en la demanda, los precios no pueden subir, porque se para de nuevo el mercado"."Durante diciembre, bajo el pago en termino de los alquileres habitacionales y si subió el pago en termino de los alquileres comerciales. Tambien, hubo negociaciones con respecto a los plazos de los pagos", dijo.Armándola indicó que "el DNU de congelamientos de precios está vigente hasta el 31 de enero, y creo que después los precios no se van a poder modificar mucho. Por otra parte, es el mes fuerte de recambio de alquileres y nuevos contratos ya que muchos estudiantes comienzan sus ciclos, todo dependerá de la Universidades y cómo estemos con la pandemia".Al finalizar, señaló que "los alquileres habitaciones están en un 95% ocupados. En este momento no hay mucha oferta".