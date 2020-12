Las concesionarias prevén que se venderán 100.000 autos más en 2021

Pronóstico

A la par del dólar

Estímulo

Restricción

Demoras

Las concesionarias automotrices esperan vender en 2021 unos 100.000 autos más que este año, en particular por el "efecto vacuna" contra el Covid-19 y el impacto favorable que podría tener sobre la economía. Así lo estimó el titular de la Asociación de Concesionarios Automotores (ACARA), Ricardo Salomé."Tengo una visión positiva y creo que podremos llegar a tener un año 2021 cercano a las 450.000 unidades, y así volver a la senda del crecimiento", dijo Salomé.Este año la venta de vehículos cero kilómetro en el mercado local será entre 340.000 y 350.000 unidades, según fuentes del sector. De esa manera el pronóstico de ACARA apunta a un incremento superior a 25% en las ventas de 2021. Es muy por encima de los pronósticos de crecimiento de la economía en general, que las consultoras privadas ubican entre 4% y 6%."La aparición de la vacuna ya repercute a favor de las economías mundiales y el 2021 será mucho mejor para el país que este año. Y en especial, para nuestro sector", dijo Salomé a través de una publicación en su cuenta de Instagram. Y agregó que él ya se anotó para recibir la vacuna "luego de esta primera tanda para trabajadores de la salud y personal esencial".Este año, de hecho, ya se van a vender 100.000 unidades más de las que habían sido proyectadas. A principios de abril, cuando todas las concesionarias habían cerrado y ni siquiera funcionaban los registros automotores, en ACARA estimaron que las ventas totales de 2020 iban a ser unas 250.000 unidades. Pero cuando a fines de ese mes el dólar blue se comenzó a disparar por arriba de los 100 pesos, también comenzaron a moverse las ventas de vehículos, cuyos precios en pesos aumentan a la par del dólar oficial.Desde entonces, hasta hoy, la brecha cambiaria ha estado funcionado como un estímulo adicional para la venta de vehículos, que, tal como ocurrió hasta 2015, son percibidos por no pocos compradores como un refugio de valor frente a la devaluación del peso.Sólo entre enero y noviembre fueron patentados 321.569 vehículos cero kilómetro y una estimación conservadora de los propios concesionarias arrojaba más de 25.000 unidades para este mes, hasta alcanzar una venta cercana a los 350.000 vehículos, 100.000 por encima de las estimaciones previas a la "brecha" del dólar.En ese contexto, los pronósticos de Salomé para 2021 pueden terminar resultando relativamente modestos: una cifra de 450.000 patentamientos es la misma cantidad de vehículos que se vendió en 2019, el peor de los años previos a la pandemia desde 2005. Pero además talla la restricción a las importaciones, dispuesta desde la Secretaría de Industria: a través del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), el organismo que encabeza Ariel Schale regula desde hace un año, marca por marca y modelo por modelo, el ingreso de vehículos importados, tanto desde Brasil como desde fuera del Mercosur.A fines de mayo, apenas un mes después de la disparada del dólar blue, en las terminales automotrices había otra cifra redonda instalada: 10.000 vehículos importados se amontonaban en la terminal portuaria Zárate, porque no contaban con las "SIMI's" para ser ingresados al país. A partir de ese momento, en casi todas las marcas comenzó a haber demoras en las entregas de los vehículos.En algunos casos, a pesar de que en Industria comenzaron a autorizar las importaciones, persisten las demoras en las concesionarias: hay modelos que tienen una lista de espera de hasta cinco meses. Fuente: (Clarín)