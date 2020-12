Terminó moratoria para 6,6 millones Créditos Anses: cómo habrá que devolverlos

El Gobierno reglamentó dos artículos de la Ley 27.574, de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), a través del Decreto 1041/2020, publicado este lunes en el Boletín Oficial. Uno de ellos es el artículo 11, que establece que "la reanudación del cobro de las cuotas Créditos Anses se hará desde el 1 de diciembre de 2020, a partir de la cuota siguiente que correspondía abonar al tomador o a la tomadora del crédito cuando quedó suspendido el pago".



También, precisa que esto se hará "respetando las condiciones financieras originales en las que el crédito fue otorgado, con las modificaciones acordadas que hubieran favorecido al deudor o a la deudora, sin que se efectúe capitalización ni se devenguen intereses en los créditos vigentes cuyos cobros hayan sido suspendidos a partir del 1 de enero de 2020 hasta la fecha de su efectiva reanudación".



Con esta reglamentación, terminó la moratoria para los 6,6 millones créditos que entregó la Anses y quedó establecido el modelo por el cual los deudores deberán enfrentar el pago de sus deudas en el futuro.



Cuando se envió y se aprobó la norma que se reglamentó, el organismo previsional fijó una tasa del 29%, mientras que en diciembre de 2019 el interés ascendía al 37%. "La aprobada ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) dispone que la ANSES no capitalice los intereses acumulados desde la suspensión de las cuotas y que la reanudación del cobro de las mismas se haga respetando las condiciones originales en las que el crédito fue otorgado", señaló la Anses.



Esto significa que no se cobrarán los intereses acumulados correspondientes a los meses en que existió la moratoria para el pago de los préstamos otorgados por la entidad a jubilados, pensionados y titulares de beneficios sociales, como la Asignación Universal por Hijo (AUH).



La primera vez que el Gobierno decidió suspender el cobro de estas cuotas fue en diciembre del 2019, a pocos días de asumir, cuando se anunció un plazo de gracia para los meses de enero, febrero y marzo con el fin de mejorar los ingresos de bolsillo de los sectores más vulnerables, al mismo tiempo que aportar a una recuperación de la demanda agregada para mejorar el consumo y reactivar la economía. Sin embargo, llegó la pandemia y la cuarentena y la moratoria se mantuvo hasta estos días. La decisión de no cobrar los intereses acumulados significará un alivio de alrededor de 50 millones de pesos en el pago acumulado por este concepto en los últimos meses para las familias que tomaron préstamos con Anses, según los cálculos oficiales.



Desde la Anses explicaron que a partir de la reglamentación de la norma, hoy un jubilado que cobra el haber mínimo y tomó en su oportunidad un crédito de $ 90.000 a 60 meses de plazo en diciembre del año pasado significaba que pagaba una cuota mensual de $3.508, lo que representaba un 25,7% de su ingreso neto. A partir de este mes abonará $3.142 pesos, lo que representará cerca del 16% de la jubilación mínima y una reducción del 10% respecto de 2019.



Considerando la inflación añadida a lo largo del año, que superaría el 35% una vez que culmine el 2020, el impacto sobre el poder adquisitivo de los tomadores del préstamo será sensiblemente menor.



Asimismo, la norma también habilita a que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad pueda otorgar créditos a beneficiarios y beneficiarias del Sistema Integrado Previsional de la Argentina (SIPA) por hasta un máximo del 20% de los activos totales del FGS.



Según los últimos datos públicos, el fondo anticíclico que tiene participaciones accionarias en 46 empresas privadas de diferentes sectores, hoy está compuesto por una cartera valuada en 35.000 millones de dólares.

Fuente: Infobae