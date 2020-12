Los nuevos lineamientos del Plan Procrear y programas para acceso a viviendas

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, planifica generar 264.000 soluciones habitacionales en los próximos tres años. Apunta a profundizar la idea del acceso a una vivienda digna como derecho humano, pero con otra impronta; por ejemplo,. "En los dormitorios de estas viviendas no entra un placard, por el pasillo no pasa una silla de ruedas, no hay espacio para guardar el auto o tener una parrilla. Queremos cambiar eso. Todas tienen que ser iguales, con las mismas dimensiones y posibilidad de crecimiento", dijo el funcionario.Para 2021 el Gobierno propone incorporar al área nuevas características y una mayor celeridad en la ejecución de sus programas. El objetivo es avanzar en un plan integral que ataque a un déficit habitacional que se estima en 4 millones de viviendas, y al mismo tiempo, asumir el rol protagónico que el presidente Alberto Fernández espera que ocupe en la recuperación económica y generación de empleo.Para alcanzar la ambiciosa meta, Ferraresi propone un programa denominado. "Casa Propia va a ser la marca de un tiempo donde van a haber viviendas como nunca hubo en Argentina", asegura con optimismo el ministro.a través de la línea Desarrollos Urbanísticos de Procrear, del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), del Programa Provincias y Municipios, y del programa Reconstrucción Argentina. Asimismo, proyecta generarya sea en lotes Procrear, municipales o propios de los adjudicatarios. "Estas líneas de acciónpara todo el territorio argentino", detallan desde el ministerio de Desarrollo y Hábitat.En la nueva estrategia, gobernadores e intendentes ocupan un rol central a la hora de apuntalar las prioridades de cada una de las jurisdicciones. Son los responsables de direccionar las características, diseños y elección de los materiales que se utilizarán en las construcciones en base a la idiosincrasia de su hábitat. Además, la planificación toma en cuenta la perspectiva de género, el desarrollo de los lugares del cuidado y plazas para que los chicos y chicas practiquen actividades al aire libre."En términos concretos, se van a construir 75 mil viviendas por año con la premisa de que todo argentino tiene derecho a una vivienda. Y en función de eso, vamos ordenar la situación de los inquilinos, de quienes tienen un salario que no llega a pagar un crédito bancario, pero que sí puede afrontar algún tipo de cuota", resume Ferraresi en diálogo con