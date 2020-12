Las ventas minoristas por Navidad cayeron 10,1% en comparación con 2019

Las ventas por Navidad de los comercios minoristas cayeron 10,1% en comparación con la misma fecha de 2019, informó hoy la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).Hubo bajas de ventas en todos los rubros, dice el informe de la entidad empresaria e indica que además, artículos como indumentaria, calzados, bijouterie, joyería, ropa deportiva, textil blanco o jugueterías, se vieron muy perjudicados por el comercio ilegal en la mayoría de las ciudades medianas y grandes del país, notándose sobre todo en CABA y el Conurbano, donde se desataron "batallas campales" entre manteros y comerciantes."Nunca se habían visto tantos manteros, vendedores por redes, y saladas y saladitas del país con tanta gente como en esta festividad", se quejó la CAME al dar a conocer las mediciones realizadas entre el 19 y 24 de diciembre en 1.500 comercios pequeños y medianos del país.Este año se comenzó el relevamiento antes de lo habitual porque las ventas se iniciaron ya el 18 de diciembre, debido a las precauciones que tomaron muchas familias de no ir en los momentos de mayor circulación de gente en las calles.La caída en las ventas, además de responder a la explosión del comercio informal, ocurre por las reuniones menos numerosas y la falta de ingresos en los hogares, señaló la entidad empresaria.Según los últimos datos del INDEC, el ingreso per cápita familiar esta 13% abajo del año pasado, a precios constantes.El 63% de los negocios relevados tuvo descenso de ventas, pero al mismo tiempo el 51% tuvo faltantes y señaló que, si hubieran tenido más mercadería, podrían haber vendido más.Un dato que también explica el impacto de la crisis por el coronavirus es que el 53% de los comercios vendieron menos de lo esperado.El ticket promedio, según los negocios encuestados, se ubicó este año en $1.800, un 39,9% arriba de 2019 ($1.283), que a precios constantes implica un incremento de 2,8%.Por rubros, la mejor performance la tuvo Alimentos y bebidas, donde si bien la tasa de variación promedio anual que informaron los comercios fue -5,3%, no bajó tanto como el resto.En Juguetes y rodados, un clásico de esta festividad, la tasa de variación promedio informada por las tiendas fue de -9,8% anual.En Electrodomésticos y artículos electrónicos, donde las operaciones retrocedieron 12,8% anual, siempre según la tasa de variación, se notó la caída del poder adquisitivo familiar, la falta de límites en las tarjetas de crédito, la resistencia a tomar muchas cuotas sin interés y el mayor control de gastos.Además de los faltantes de mercadería, en muchos locales comentaron que también se complicó el abastecimiento por problemas en la cadena de pago: si antes se podía pagar con cheques a 90 o 120 días, ahora los desembolsos debieron realizarse con transferencia bancaria inmediatas.