La soja tocó los u$s 465 y cerró en niveles récord en seis años y medio

En lo que fue su sexta alza consecutiva, la oleaginosa sigue con alta demanda por las compras desde China y la posibilidad de que la cosecha sudamericana sea algo inferior a la esperada inicialmente.



La cotización de la tonelada de la oleaginosa para contratos a enero próximo avanzó casi u$s 1,75, un 0,37%.



Por otro lado, el maíz subió u$s 1,08 (+0,6%), para quedar en u$s 176,07.



En cambio, el trigo retrocedió u$s 0,73 (-0,3%), a u$s231,39.



Luego de alcanzar un máximo intradiario de u$s 465,63 la tonelada hasta promediar la rueda, el precio de la oleaginosa descendió en forma leve en el tramo final de operaciones.



Fue luego de trascender nuevos partes meteorológicos de la próxima semana, que prevén lluvias para las zonas productoras de Sudamérica, en especial Brasil, lo que permitirá incrementar la producción.



La caída en los recursos hídricos en Sudamérica viene siendo un factor de análisis para los especialistas del mercado de commodities.



Las miradas están puestas, además, en Buenos Aires, donde el martes próximo volverán a reunirse representantes de las cámaras empresariales y los gremios, para intentar destrabar un paro en los puertos de granos que cumplió dos semanas.



