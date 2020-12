Los argentinos tienen más de 336.000 millones de dólares en el exterior

Los argentinos tienen más de u$s 336.000 millones en dólares, depósitos en moneda extranjera en bancos del exterior o fuera del sistema financiero local, propiedades e inversiones afuera.El dato surge de la estadística del INDEC correspondiente al tercer trimestre del 2020 y refleja un aumento de u$s 12.000 millones en el último año en esos fondos.Un año atrás, sumaban U$S 324.165 millones: en los últimos tres meses, el incremento se debió sobre todo a los depósitos fuera del sistema.Desde 2015, la dolarización aumentó en unos u$s 100.000 millones y llegaron al récord de U$S 336.224 millones, en septiembre último.Esa cifra representa más de ocho veces las reservas brutas declaradas por el Banco Central que, al 30 de septiembre, sumaban U$S 41.379 millones.Es un proceso de dolarización que lleva varias décadas, según especialistas.Las cifras del INDEC surgen de los movimientos de la compra- venta de moneda extranjera del sistema bancario y financiero.También de la entrada y salida de fondos y capitales que se cursan a través del Banco Central.Y de datos suministrados de bancos y entidades del exterior acerca de las propiedades, colocaciones o activos que tienen los argentinos en sus países y de estimaciones de movimientos, como el turismo extranjero.Una gran parte de esos activos privados externos, más de u$s 233.000 millones, está en monedas y depósitos, en dólares en cuentas del exterior, en cajas de seguridad o "bajo el colchón".