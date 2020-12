Se deterioró la distribución del ingreso en el tercer trimestre, según el Indec

Esos asalariados tenían ingresos promedio de hasta $40.841 mensuales, frente a un costo de la canasta que en septiembre fue de $47.216.

En el mismo período, el 50% de los hogares reunía ingresos totales por $45.157, inferior al costo de una canasta mínima de alimentos, al finalizar el tercer trimestre.



El coeficiente de Gini, que mide los márgenes de desigualdad social, pasó de 0,455 en el segundo trimestre del año a 0,443 en el tercero, al registrar un deterioro del 2,6%.



El sector más pobre de la población tenía ingresos 17 veces inferior al del sector con mayores ingresos.



El ingreso promedio per cápita del total de la población, que corresponde a 28.506.758 personas, alcanzó los $19.713, mientras que la mediana del ingreso per cápita fue de $14.140.



Según las escalas de ingreso individual de la población ocupada, que suma más de 9 millones de personas, tenían ingresos mensuales per cápita promedio de entre $3.995 en el primer decil y $40.841 promedio en el octavo, por debajo del costo de la canasta.



Entre el decil noveno y el décimo, el promedio de ingresos va de $51.687 a los $86.292.



Entre los hogares, los ingresos promedio de todo el grupo familiar se ubicaron entre los $12.911 en el primer decil y los $45.157 en el quinto.

Entre el sexo y el décimo decil, el ingreso medio varió entre los $65.626 y los $169.910.



Los varones tuvieron un ingreso promedio de $38.438, mientras el de las mujeres fue de $29.578, de acuerdo con las cifras oficiales.



Un 58% de la población total, que suman 16.520.877 personas, percibió algún ingreso, cuyo promedio es igual a $33.842.



La población ocupada registró un ingreso promedio de $31.041 y uno medio de $25.000.



Los asalariados registraron 7.436.363 personas con ingreso promedio de $34.206, lo cual implica un aumento interanual de 35,6%, según el informe del INDEC.



El ingreso promedio de las personas asalariadas con descuento jubilatorio fue de $40.587 y subió 30,2% interanual, mientras que en el caso de trabajadores en negro, el promedio fue de $17.215 y subió 26,1% interanual.



