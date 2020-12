China aumenta inversiones en el país: Desarrollo ferroviario y más exportaciones

Los representantes de las empresas China Railway Construction Corporation Limited (CRCC), China Machinery Engineering Corporation (CMEC), CRRC Corporation Limited, y Yutong participaron junto al presidente Alberto Fernández de la firma de cuatro acuerdos por 4.695 millones de dólares.



La reactivación de obras ferroviarias y la adquisición de material rodante para transporte de pasajeros en 13 provincias generarán más de 28 mil puestos de trabajo en todo el país y beneficiarán a las provincias de Santa Fe, San Luis, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Río Negro, La Pampa y Neuquén.



"Firmamos la agenda del crédito con China, que era un préstamo que venía en ejecución desde el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el que se está ejecutando la etapa 4 por 280 millones de dólares y hemos firmado por 850 millones para completar todas las obras del Belgrano Norte", explicó el ministro de Transporte, Mario Meoni.



Esa obra permitirá conectar a Santiago del Estero, Chaco, Catamarca, Tucumán, Jujuy, Salta y Santa Fe.



Respecto del ferrocarril Belgrano Cargas, la inversión será por 816.716.703 dólares, de la cual el 65 por ciento será destinado a obras ferroviarias y el 35 a la adquisición de equipamiento para formaciones y locomotoras.



Respecto del tren Norpatagónico, la inversión requerida es de 784 millones de dólares para la recuperación de la vía existente, la colocación de señalamientos, playas ferroviarias y desvíos.



Por otro lado, la reactivación de la línea San Martín, de Trenes Argentinos Cargas, supone una inversión de 2.603.630.876 dólares, que se destinará a trabajos de equipamiento, señalamiento y obras, bienes y servicios en dos etapas diferenciadas.



Sobre la adquisición de material rodante por alrededor de 490.000.000 dólares, la línea Belgrano Sur accederá a 111 coches y la línea Sarmiento contará con cinco formaciones eléctricas compuestas por 45 coches.



El Tren de la Costa, de la línea Mitre, adquirirá 10 formaciones eléctricas (compuestas por 20 coches), y repuestos; y los servicios regionales y de cercanía recibirán 30 formaciones diésel autopropulsadas (90 coches). Soja "Tenemos la oportunidad de hacer una Argentina no para algunos sino para todos, que no deje a nadie en la vereda sino que les dé un techo a todos", dijo durante el acto el presidente Alberto Fernández y afirmó "así tenemos que pensar la Argentina del futuro, con desarrollo tecnológico y científico".



El director general de Syngenta para Latinoamérica Sur, Antonio Aracre, en el marco de un acto en la localidad santafesina de Venado Tuerto, la empresa anunció también la puesta en marcha de inversiones por u$s25 millones en los próximos dos años en las plantas que posee en la localidad del sur santafesino.



En el sector de la agroexportación, la compañía Syngenta acordó con la importadora china Sinograin Oils Corporation la venta de 1,2 millones de toneladas de soja que la empresa produce en Argentina y Uruguay, por un monto estimado en 500 millones de dólares.



Aracre detalló que con la ayuda del Gobierno argentino, la compañía logró cerrar un acuerdo con Sinograin, la mayor importadora de granos y alimentos del mundo, para que Syngenta sea incorporada como "proveedor oficial de granos".



"Es muy importante para nosotros anunciar un proyecto estratégico clave que es la integración vertical en la cadena de valor donde empezaremos a conectar directamente a los productores argentinos con los importadores en China", indicó Aracre.



Este acuerdo se enmarca en la iniciativa Agri Value Chain (Cadena Integrada de Valor en Agro) y tiene como objetivo mejorar las condiciones de los programas de cobranzas a través de canjes de granos que Syngenta pone a disposición de sus clientes; permite exportar directamente al mercado chino el grano obtenido o sus productos derivados y fomenta la cooperación de toda la cadena agroindustrial en beneficio de los productores y de la Argentina.



Durante el acto, el presidente Fernández dijo que los argentinos "debemos ser capaces de pensar un mundo en conjunto y entre todos, y darnos cuenta de la importancia de estar unidos".