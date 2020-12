Asueto bancario los días 24 y 31 de diciembre: garantizan la recarga de cajeros

Economía Banco Central invitó a entidades financieras a dar asueto 24 y 31 de diciembre

"Las cámaras empresarias que agrupan a los bancos adhirieron al pedido del Banco Central, que fue el primero en suspender las tareas los días 24 y 31 de diciembre al determinar un asueto bancario. Por lo tanto, no habrá actividad presencial en los bancos durante estos dos días", comunicó ael secretario general de la Asociación La Bancaria, Juan Carlos Navarro.En la oportunidad, aseguró que las operaciones podrán realizarse a través de medios electrónicos y cajeros automáticos. "Los pagos de sueldos y aguinaldos se canalizan a través de cajeros automáticos, por lo tanto, no habrá modificaciones; y los bancos garantizarán que estén cubiertos cajeros", explicó."Los bancos nacionales, el Banco de Entre Ríos, garantizan la cobertura de los cajeros", aseguró Navarro."La pandemia modificó las condiciones de trabajo y el Banco Central determinó que la tarea presencial sea solo para la parte comercial, quienes tengan inconvenientes con las tarjetas de crédito y débito, abrir una caja de ahorro, facilitar un préstamo o cualquier otro trámite que permita la presencialidad. La caja se limitó al pago de jubilaciones, extracción de moneda extranjera y depósitos o retiros grandes de clientes que trabajan con cada sucursal. Esto limitó la presencia en los bancos y el resto se canaliza a través de los medios electrónicos, lo que nos causa preocupación a futuro porque cuando pase la pandemia, habrá algún tipo de situación conflictiva", apuntó Navarro."Cuántos bancos obligarán a sus clientes a usar los medios electrónicos para no darle una respuesta a la presencialidad", se preguntó el sindicalista al estimar que esta situación "también puede impactar en las fuentes de trabajo". "El trabajo de caja se redujo en más de un 70%", comunicó."Los empleados bancarios alcanzaron un acuerdo salarial por un aumento del 34%, lo que estará al filo de la inflación anual. No obstante, hay una cláusula de revisión en caso que la inflación supere el porcentaje acordado", informó al remarcar que el sector "no ha tenido pérdida de poder adquisitivo y con los últimos aumentos, el sueldo inicial rondará los 70.000 pesos. Mientras que el promedio de sueldos supera los 100.000 pesos".