Piden al gobierno "intervenir" para superar conflicto en los puertos cerealeros

Frente a esta situación, pidió al Ejecutivo que "implemente las mesas de diálogo o las instancias necesarias para destrabar este conflicto que continúa irresuelto y perjudica, cada día que pasa, al sector y a la Nación".



"Los principales afectados por esta medida gremial somos los productores agropecuarios, que estamos en plena cosecha de trigo y de cebada, gran parte de la cual se destina a la exportación, a través de los puertos que hoy se encuentran cerrados", advirtió la Mesa conformada por Sociedad Rural, Confederaciones Rurales, Federación Agraria y Coninagro.



Alertó que "de persistir la medida de fuerza, terminará impactando aún más sobre las exportaciones de productos emblemáticos hacia mercados del exterior e importantes destinos comerciales, disminuyendo el ingreso de divisas, afectando la reactivación y el empleo, y mancillando la reputación de nuestra Nación como proveedora y socia comercial confiable, en favor de nuestros competidores más cercanos".



"La Argentina no se puede dar el lujo de generar lucros cesantes y pagar costos de oportunidad a causa de un conflicto que, a siete días de iniciado, debería estar resuelto. Y esto no puede suceder en momentos en que necesita ser más competitiva que nunca para recuperarse de la prolongada crisis económica, agravada aún más por la pandemia", consideró.



Reclamó a las partes y al Gobierno "encontrar una solución inmediata al conflicto, con el propósito de no seguir perjudicando a la economía nacional y al pueblo argentino en su conjunto".



NA