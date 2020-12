El PBI se recuperó 12,8% en el tercer trimestre frente al período anterior

El Producto Interno Bruto (PIB) de Argentina creció un 12,8% en el tercer trimestre de este año, en comparación con el lapso julio-septiembre, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).



En relación a igual trimestre del año anterior, se contrajo un 10,2% en el tercer trimestre de 2020 en comparación con el mismo período del año anterior.



Este indicador viene de un derrumbe histórico del 19,1% en el segundo trimestre, un dato sin precedentes en la historia del país.



En la comparación interanual, redujo casi a la mitad la caída hasta -10,2% interanual luego de caer -19% interanual en el segundo trimestre



De esta forma, el PIB acumula en lo que va del año una caída de -11,8% interanual.



El crecimiento fue impulsado por la Inversión, el Consumo privado y el Consumo Público.



En la medición sin estacionalidad, el crecimiento fue impulsado por la Inversión (42,9% s.e.), el Consumo privado (10,2% s.e.) y el Consumo Público (2,7% s.e.). En el frente externo, las Exportaciones Netas contribuyeron negativamente debido a que cayeron las Exportaciones (-1,4% s.e.) y crecieron las Importaciones (10,9% s.e.)



De forma interanual, la mayoría de los componentes de la demanda desaceleró la caída respecto a la registrada el trimestre anterior. El Consumo Privado cayó -14,7% interanual (vs. -22,3% en 2T20), la Inversión cayó -10,3% interanual (vs. -38,3% en 2T20) mientras que el Consumo Público se contrajo -6,5% interanual (vs. -8,8% en 2T20)



En el frente externo, las Exportaciones cayeron -17,0% interanual (vs. -13,6% en 2T20), menos que las Importaciones que se contrajeron -22,0% interanual (vs. -30,5% en 2T20), por lo que las Exportaciones Netas aportaron positivamente al PIB



Por oferta, crecieron Intermediación Financiera (+4,6% interanual) y Electricidad, gas y agua (+2,3% interanual)



Entre los sectores que cayeron, la mayoría desaceleró su tasa de caída respecto al segundo trimestre.



Nuevamente los servicios con mayor caída fueron Hoteles y Restaurantes (-61,5% interanual) y Otras Actividades de Servicios (-53,8% interanual), aunque ambos desaceleraron su caída respecto al segundo trimestre 11,4 p.p. y 13,7 p.p. respectivamente. Le siguen la Construcción que cayó -27,0% interanual (vs. -50,2% en 2T20) y Transporte y Comunicaciones (-21,7% interanual)



Se destaca también la fuerte desaceleración de la caída de la Industria (-5,3% interanual vs. -21,0% en 2T20) y del Comercio (-2,1% interanual vs. -17,3% en 2T20). Los Impuestos cayeron -10,1% interanual.