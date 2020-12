Según informe de FIEL, la industria creció 0,7% en noviembre respecto de octubre

Entre enero y noviembre, la actividad manufacturera acumuló una baja del 6,4% con relación a igual período del año anterior.



En el mes, la producción de minerales no metálicos -con un nivel cercano al récord de noviembre de 2017- y la del sector automotriz -con avance en el segmento de automóviles y pick ups- tuvieron un destacado crecimiento interanual y realizaron el mayor aporte al crecimiento de la industria.

Tanto las producciones de acero crudo como la de laminados planos tuvieron una marcada mejora, señala el informe privado.



El sector de alimentos y bebidas registró en noviembre un ligero avance, con alzas en faenas y sin recuperación en la producción de aceites.



En el otro extremo, continúa registrando un importante retroceso la refinación de petróleo, a la que se suman caídas en metalmecánica e insumos químicos y plásticos, con comportamientos diversos al interior del bloque.



Con relación a octubre, la producción mostró un avance de 0,7% en términos desestacionalizados, volviendo a colocar el nivel de actividad en el alcanzado en agosto último, sostiene el informe de FIEL.



"La recuperación ha recortado su dinámica y continúa concentrada en unas pocas actividades industriales. Con todo, en los primeros once meses del año, la industria acumula una caída del 6.4% en la comparación con el mismo periodo de 2019", destaca la compañía.



En cuanto a sectores industriales, ninguna rama acumula crecimiento en el período enero-noviembre en la comparación con los primeros once meses del año anterior.



El bloque de alimentos y bebidas vuelve a mostrar registros similares que en 2019.



NA