Jubilaciones, pensiones y otros beneficios de ANSES: Quiénes cobran el miércoles

La ANSES, organismo a cargo de Fernanda Raverta, informó que este miércoles se abonan jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, Asignaciones Familiares, Becas Progresar y Programa Hogar.Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla solo a los jubilados y pensionados con documentos terminados en 8 y 9 cuyos haberes NO superen la suma de $21.393.En este sentido, si bien estas personas no tienen que solicitar turno previo para cobrar el beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en la fecha asignada. Cabe recordar que los haberes permanecerán depositados en sus cuentas.Mañana se paga la AUH para los titulares con documentos finalizados en 4, quienes, a su vez, cobran el plus del 20 por ciento acumulado a lo largo del año.Con la utilización de la tarjeta de débito, mañana perciben la Asignación Universal por Embarazo y la Asignación Familiar por Hijo los titulares con documentos concluidos en 4.Las titulares de la Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad con documentos terminados en 2 y 3 cobran mañana su prestación.La ANSES junto con el Ministerio de Educación garantizan el derecho de terminar sus estudios a los jóvenes argentinos mediante las Becas Progresar. Mañana cobran los titulares con documentos finalizados en 8 y 9.La ANSES y la Secretaría de Energía impulsan en conjunto el Programa Hogar, mediante el cual se otorga un subsidio para la compra de garrafas en viviendas que no están conectadas a la red de gas natural. Mañana cobran este beneficio las personas con documentos concluidos en 5.