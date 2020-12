Ganancias: cuánto se pagará según el ingreso y qué pasa con las subas salariales

El impuesto a las Ganancias vuelve a actualizarse en 2021 por debajo de la inflación, lo que en la práctica hará que más trabajadores, en relación de dependencia y autónomos, jubilados y pensionados puedan ser alcanzados por el gravamen.correspondiente a octubre último, el indicador de la evolución anual de los salarios del sector privado formal y que determina utilizado para calcular el mínimo no imponible (desde el cual un trabajador es alcanzado por el tributo) y las escalas y deducciones.Hoy en la Argentina,. Son cerca de 1 millón más de los que tributaban ganancias hace cinco años.Se trata del tercer año en que Ganancias "sube" por debajo del IPC. Eso hace que salarios más bajos hasta ahora exentos empiecen a estar alcanzados por el gravamen, y pueden ser más si los aumentos por paritarias que se logren el año próximo superan a la inflación.. Eso hizo que mayor cantidad de empleados, jubilados y pensionados comenzara a tributar Ganancias, y los ya alcanzados pagaran más.Con el nuevo Ripte, aunque aún falta la oficialización por parte de la AFIP, desde el primer día de enero próximo, para no pagar Ganancias un trabajador soltero y sin hijosSi la actualización siguiera a la inflación, el piso de Ganancias debería ser casi $ 20.000 por encima de los valores que regirán en 2021, consignó el diario. Así, más trabajadores, y con sueldos más bajos, deberán pagar el tributo.Con la actualización del mínimo no imposible, también se elevan las principales deducciones que puede hacer el contribuyente. Es que según la ley de Ganancias, el alcanzado tiene derecho a realizar deducciones para aliviar la carga del tributo si es residente en el país, tener hijos y/o un cónyuge, po.Cada año fiscal, se puede declarar para ante la AFIP, esas deducciones que les permita descontar lo que deben tributar, pagos a cuenta o datos de pluriempleo (salarios pagados por un empleador diferente del que retiene Ganancias).-Mínimo no imponible: $167.683-Cónyuge: $156.325-Hijo/a: $78.835-Deducción Especial: $804.879