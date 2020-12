El dólar blue comenzó la semana con una suba de tres pesos

La cotización del dólar finalizó este lunes en $ 87,50 para la venta en la pizarra del Banco Nación, sin cambios respecto al viernes, mientras que los dólares bursátiles -contado con liquidación y MEP- operan en alza, en el tramo final de la rueda.



En el mercado bursátil, el contado con liquidación (CCL) sube 1%, a $ 143,22, mientras que el denominado dólar MEP avanza 1,8%, en $ 140,69 por unidad.



Por su parte, el denominado dólar informal o "blue" avanzó tres pesos, en $151 por unidad, mientras que en el segmento mayorista la cotización de la divisa estadounidense subió 24 centavos respecto al viernes, en $ 82,45.



Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 113,75 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 144,37.



Al analizar la operatoria de la jornada, Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, explicó que en la rueda de hoy la moneda estadounidense operó muy cristalizada en el rango definido por la autoridad monetaria.



"El BCRA volvió a terminar el día con un saldo a favor por su intervención, producto de un predominio de la oferta en el desarrollo de las operaciones", detalló Quintana.



De acuerdo a fuentes de mercado, la autoridad monetaria cerró la rueda con un saldo positivo de alrededor de US$ 30 millones.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 254 millones y se registraron US$ 58 millones en el sector de futuros del MAE.