Ganancias: A partir de qué salarios se pagará el impuesto en 2021

El salario más bajo alcanzado por el impuesto a las ganancias será, en 2021, de alrededor de $74.812 en el caso de asalariados que no tengan deducciones por familiares a cargo. Si se trata de un empleado que deduce a su cónyuge y a dos hijos, el menor ingreso mensual imponible será de unos $98.966. Y si, por ejemplo, se declara deducción por dos hijos, el sueldo neto a partir del cual se tributará rondará los $86.940. Las cifras corresponden a los ingresos promedio mensuales que se cobren durante todo el año, incluyen el proporcional del aguinaldo y son netos de los aportes a la seguridad social.



Los montos surgen de actualizar los valores del esquema del impuesto en un 35,38%, que es lo que avanzó la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), entre los meses de octubre de 2019 y de este año. La Secretaría de Seguridad Social publicó hoy el dato correspondiente al décimo mes de este año. La ley 27.346, aprobada a fines de 2016, estableció un mecanismo de actualización automática y anual del esquema de Ganancias. Y determinó que, para ese reajuste de los valores que definen quiénes y cuánto tributan, el cálculo debe hacerse según el porcentaje de variación del Ripte entre los meses de octubre. Además, en igual proporción se incrementan los valores de la tabla que determina con qué alícuota se tributa, según de cuánto sean los ingresos sujetos a la carga fiscal.



Con los reajustes que se harán a partir de enero, subirá de $58.232,65 a $78.835 el monto que se deduce anualmente por cada hijo a cargo, y de $115.471,38 a $156.325 la deducción por cónyuge (que solo es admitida si la persona no tiene ingresos, o los tiene pero son muy reducidos).



También se actualizan según el mecanismo legal los importes máximos deducibles por pagos de salarios y contribuciones del servicio doméstico y por alquileres. En ambos casos, el tope de lo que podrá descontarse del ingreso sujeto al impuesto por todo 2021 será de $167.683.



En el caso de los autónomos, el ingreso mensual promedio alcanzado por Ganancias será de $41.920 si no se deduce ningún familiar. De $68.0087 si se declaran a cargo cónyuge y dos hijos, y de $55.060 si hay deducción por dos hijos.



Las cifras exactas (podrían variar levemente respecto de las mencionadas en los párrafos anteriores, en función de los redondeos en los cálculos) se conocerán cuando la AFIP publique los nuevos valores de manera oficial.



Ejemplos de Ganancias en 2021



¿Cómo impactará, concretamente, el impuesto? Para un soltero que tenga un salario neto promedio mensual de $90.000 en 2021, la carga impositiva será, por todo el año, de $17.354, con un descuento promedio de $1446. Si el ingreso neto es de $110.000, el tributo será de $67.135 en el año, con un promedio por mes de $5595.



En el caso de un trabajador bajo relación de dependencia con cónyuge y dos hijos declarados en las deducciones, con un salario promedio neto de $120.000 se tributará en el año $29.367, con un descuento promedio mensual de $2447. Y con un sueldo de $150.000, la carga impositiva anual será de $120.403, y la mensual promedio, de $10.034.



Por 2020, los salarios alcanzados por el impuesto fueron los que superaron los $55.21,14 en el caso de empleados solteros y sin hijos, los $73.102,42 si se trata de un casado con dos hijos a cargo, y los $64.220 si hay deducción por dos hijos (y no por cónyuge).