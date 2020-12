El costo de logística y transporte aumentó 35% en lo que va de 2020

Si bien los incrementos de noviembre se dieron en menor medida que en meses anteriores, especialmente después de la cifra récord de octubre, todavía se registran volúmenes en baja que afectan los indicadores, remarcó la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (CEDOL). En esta ocasión, la diferencia la marcó el incremento del combustible, del orden del 3,88%.



El índice de Costos Logísticos Nacionales superó el 35% en lo que va del año, según la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (CEDOL), y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) a través de su Centro Tecnológico de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial (C3T).



Además, en menor medida, influyeron el tipo de cambio oficial y otros costos menores sin la misma dinámica que en el primer semestre. No obstante, cabe remarcar que los números de noviembre, sumados a los de los meses anteriores del 2020, hacen que la totalidad del incremento de costos logísticos supere ya el 35%.



La variación del mes para los indicadores fue la siguiente en el undécimo mes del año:



CEDOL Con Costos de Transporte............................... 2,79%



CEDOL Sin Costos de Transporte................................ 0,90%



Distribución Con Acompañante.................................... 1,19%



Distribución Sin Acompañante..................................... 1,68%





En efecto, los valores acumulados durante los 11 meses del año (enero-noviembre), muestran los siguientes incrementos:





CEDOL Con Costos de Transporte............................... 36,55%



CEDOL Sin Costos de Transporte................................ 36,87%



Distribución Con Acompañante.................................... 35,13%



Distribución Sin Acompañante..................................... 35,73%





Por último, cabe recordar que -una vez más- en gran parte de este período el sector trabajó por debajo de su capacidad operativa (almacenes, equipamiento, vehículos, automatizaciones, metros cuadrados, etc.), lo que aumenta altamente los costos de improductividad.



No obstante, si bien se percibe una leve y lenta recuperación en algunos segmentos, la tendencia todavía está lejos de su plenitud, por lo que muchas operaciones logísticas siguen trabajando con capacidad ociosa.



El objetivo de estos indicadores es reflejar mensualmente las variaciones de todos los costos logísticos, a excepción -precisamente- de las improductividades que suelen generarse por causas externas a los operadores logísticos.