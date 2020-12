El dólar blue cortó la tendencia negativa y cotizó a $148: en la semana cedió $2

El dólar blue cortó hoy con la tendencia negativa de las últimas jornadas y escaló a $148, aunque en la semana acumuló una baja de $2.El billete en el circuito financiero informal sumó $2 con relación al día anterior, tras perder $4 en las últimas dos jornadas.El jueves, la divisa había llegado a $146, con lo que se había acercado al dólar "ahorro". De ese modo, se mantiene lejos del récord de $195 alcanzado a fines de octubre.En ese escenario, el presidente Alberto Fernández consideró que el Gobierno logró "controlar" las presiones en la plaza cambiaria y estimó que se alcanzará "plena estabilidad" cuando se llegue a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).En el segmento mayorista, la moneda norteamericana ganó ocho centavos para ubicarse en $82,21.Con relación al viernes último, el dólar en el mercado en el que operan bancos y empresas aumentó 55 centavos y llevó la brecha con el blue a un 80 por ciento.El volumen negociado en el segmento de contado fue de u$s 147,867 millones.Operadores destacaron que durante este viernes volvió a predominar la oferta de divisas por parte del sector privado.Fuentes del sistema financiero indicaron a NA que el Banco Central logró así comprar u$s 22 millones en su intervención diaria.Ello se suma a la adquisición de u$s 40 millones del jueves y a los u$s 53 millones del miércoles en medio de un mejor clima en la plaza cambiaria.En tanto, la divisa para ahorro, según los promedios informados por el Banco Central, fue ofrecida a $81,737 para la punta compradora y a $87,850 para la vendedora.Con esos valores, sumados el recargo del impuesto PAIS y el nuevo tributo que puede ser deducible a futuro de Ganancias y Bienes Personales, el dólar "solidario" operó a $144,94.Durante la semana el dólar al que pueden acceder los ahorristas experimentó un avance de $1,12.En tanto, el contado con liquidación operó a $141,71, mientras que el dólar bolsa o MEP avanzó a $138,70.