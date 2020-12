Nuevos destinos para las exportaciones argentinas: a qué mercados quieren llegar

En aras de incrementar las exportaciones y generar divisas genuinas para una economía que demanda más dólares de los que posee, el Gobierno detectó un conjunto de países y sectores en los que la industria nacional tendría oportunidad de ganar mercados por diversas ventajas competitivas.



Hay 82 mercados y 280 productos con potencial de exportación a muy corto plazo. El 23% de los productos identificados corresponden a mercados de la Unión Europea, mientras que el 21% a mercados de Asia y Medio Oriente. Le siguen en relevancia los mercados sudamericanos (14%) y del África Subsahariana (10%).



¿Qué demandan en esas latitudes? En términos de tipo de producto, un tercio de las oportunidades corresponden a la industria química, entre los que se incluyen productos químicos orgánicos, inorgánicos, farmacéuticos y medicamentos, abonos y agroquímicos, entre otros. Una cuarta parte de la demanda provendría de países europeos.



Este sector ya tiene una participación considerable en el intercambio comercial: en 2019, explicó exportaciones por u$s 4096 millones (un 6,29% del total país) de los que buena parte corresponden a productos químicos, farmoquímicos y medicamentos. Los mercados que presentan una demanda favorable para los químicos son Chile, China, Corea del Sur, Japón, El Salvador y Qatar, mientras la demanda de medicamentos va en alza en Brasil, Colombia, México, Kuwait, Nigeria, Paraguay, Pakistan y Portugal, entre otros.



En segundo lugar, la Argentina tendría facilidades para ubicar maquinaria agrícola, que representa el 14% de la demanda observada fronteras afuera y para la cual Europa acapara un 28% de la necesidad insatisfecha. El año pasado, ese sector exportó bienes por u$s 58,5 millones, entre rodados terminados y autopartes. Tractores, remolques, sembradoras, cosechadoras y máquinas lácteas, entre otros bienes, se necesitan en Angola, Argelia, Costa Rica, Egipto, Hungría, Nueva Zelandia, Paraguay, Portugal, Rumania, Túnez y Ucrania.



Asimismo, los equipos y aparatos médicos están en tercer lugar y representan casi el 9% del total. En 2019 la Argentina exportó u$s 118 millones en productos de este sector, con Brasil, Estados Unidos, México, Alemania y Chile como principales destinos. Se ha relevado una demanda potencial favorable en 25 mercados, entre los que destacan Arabia Saudita, Austria, Corea, Costa Rica, Emiratos Árabes, Etiopía, Filipinas, Ghana, India, Kuwait, Líbano, Marruecos, México, Polonia, Portugal, Qatar, el Reino Unido, Rumania, Suiza y Vietnam.



Otros sectores con un número importante de productos relevados son el cuero y sus derivados (8%), la industria automotriz (8%) y la industria metalmecánica (7%), aunque también hay apartados en un extenso reporte para bienes de la industria forestal, textiles e indumentaria, combustibles y más.



Fuente: El Cronista