El dólar blue volvió a bajar, llegó a $146 y la brecha quedó por debajo del 78%

El dólar blue continuó hoy en baja y fue ofrecido a $146 en el microcentro porteño, con lo que se acercó al dólar "ahorro", y la brecha cambiaria se volvió a achicar, por debajo del 78%.El billete en el circuito financiero informal de la city perdió $3 respecto de la jornada anterior, luego de ceder $1 el miércoles, tras el fin de semana largo.Así, acumuló una merma de $4 en dos jornadas tras terminar la primera semana de diciembre con una caída de $6 en las "cuevas" porteñas.El dólar mayorista cerró a $82,13 por unidad, al aumentar nueve centavos.Así, la brecha con el tipo de cambio informal se achicó al 77,7 por ciento.Fuentes del sistema financiero indicaron a la agencia NA que el Banco Central terminó la jornada con un balance positivo de u$s 40 millones en su intervención diaria.Esa compra se suma a los u$s 53 millones adquiridos el miércoles para fortalecer las reservas internacionales.El volumen negociado en el segmento de contado se ubicó en u$s 202,869 millones.Operadores evaluaron que durante la jornada se dio una mejora en la oferta de divisas por parte del sector privado, lo que ayudó a descomprimir las presiones cambiarias.En tanto, la divisa para ahorro, según los promedios informados por el Banco Central, era ofrecida a $81,589 para la punta compradora y a $87,838 para la vendedora.Con esos valores, sumados el recargo del impuesto PAIS y el nuevo tributo que puede ser deducible a futuro de Ganancias y Bienes Personales, el dólar "solidario" operaba a $144,93.Tras los últimos movimientos, el valor promedio del billete minorista al que pueden acceder los ahorristas en el mercado oficial y el que cotiza en el segmento paralelo es de tan sólo $1,07.En tanto, los dólares financieros registraron tendencia negativa, y el contado con liquidación se ubicó en $141,88, mientras que el dólar bolsa retrocedió a $137,98.