Afirman que más del 30% del precio de la naranja corresponde a impuestos

Según se informó, mientras que en los primeros 10 meses del año las frutas alcanzaron una suba acumulada del 44.5% en la zona del Gran Buenos Aires, un estudio realizado por el sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reveló que el 38.3% del precio promedio del kilo de naranja corresponde a impuestos. Dentro de este porcentaje, el 83.7% de la carga tributaria es nacional, mientras que el 16.3% es de índole provincial y/o municipal.



Atraso

En el trabajo se sostiene que durante este año, tanto la naranja como otros cítricos dulces han tenido un reacomodamiento de precios por el significativo atraso en los precios de origen; situación que conllevó una rentabilidad negativa para el productor citrícola en años anteriores.



En ese sentido, en los últimos 3 meses del 2020 el precio promedio del kilo de naranja en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) fue de $64,3. Del valor final, el productor explica el 22% ($14,1), el empacador el 8,9% ($5,6), el puesto en el Mercado Central el 14,1% ($9,1) y la verdulería y/o el supermercado el 16,7% ($10,8). Por su parte, la presión tributaria del Estado, en sus tres niveles, asciende a 38.3% ($24,7).



"La asfixiante carga fiscal no solo pone en jaque a los citricultores, sino que está generando una considerable pérdida de rentabilidad en todos los complejos productivos del interior de nuestro país", afirma el estudio. Subrayando además que "la presión tributaria que tiene el productor agroindustrial argentino es una de las más altas a nivel mundial".



"Necesitamos poner en marcha una reforma impositiva integral para poder ser rentables y competitivos", aseguró Eduardo Rodríguez, presidente de Economías Regionales de CAME.



Metodología

CAME analizó la cadena de valor de la naranja fresca desde el productor, ubicado en el caso de estudio en la zona de Chajarí, Entre Ríos; hasta la comercialización del cítrico dulce en verdulerías y/o supermercados de CABA.



Las etapas de la cadena identificadas fueron:



- Producción y empaque: implica las tareas de plantación, fertilización, cura, poda, raleo y desbrote; como así también de cosecha y traslado, limpieza, encerado y clasificación.



- Intermediación (Mercado Central de Buenos Aires): involucra tareas de traslado desde el galpón de empaque, descarga y traslado dentro de las distintas naves del Mercado, y comercialización a externos.



- Comercialización (verdulerías y/o supermercados de CABA): supone tareas de compra y traslado desde el Mercado Central hacia el establecimiento de venta, mantenimiento del lugar y costos generales.