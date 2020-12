Guzmán aseguró que 2021 será "un año bueno" y de crecimiento para Argentina

El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que 2021 va a ser un "buen año" con "crecimiento económico" para Argentina, aseguró que el Gobierno continuará con la lucha contra la inflación y planteó que el Estado jugará "un rol de regulación para promover la competencia".



"Ya hay señales positivas en los últimos meses. El 2021 va a ser un buen año en términos de crecimiento económico. La inflación es la variable macroeconómica en la que más pondremos el foco. Esperamos reducirla año tras año", dijo Guzmán durante una videoconferencia organizado por Peterson Institute for International Economics, un think tank privado e independiente de Washington.



Guzmán destacó que "en los últimos meses hubo signos positivos", pues "la brecha del tipo de cambio se ha reducido significativamente durante el último mes y medio".



"Estamos trabajando para reducir esa brecha. Estamos estableciendo objetivos de acumulación de reservas de moneda extranjera en los próximos años", subrayó.



El ministro reseñó que "Argentina firmó en 2018 un acuerdo stand-by con el FMI que no dio resultado. El país vivió una gran recesión, la deuda era insostenible y en 2020 la pandemia golpeó al país, esto llevó a la necesidad de recurrir aún más al financiamiento monetario".



El ministro reiteró que en el pasado las relaciones de Argentina con el FMI "han sido turbulentas", y que "programa tras programa, hubo fallas que crearon desconfianza de nuestra sociedad frente al FMI".



Ante esa situación, resaltó que el presidente Alberto Fernández y la directora gerenta del FMI, Kristalina Georgieva, adoptaron "una actitud muy positiva y constructiva para mirar hacia adelante, hacia un compromiso constructivo".



El funcionario explicó que desde el Gobierno se está "profundizando el desarrollo del mercado de capitales, incrementar los niveles de inversión en el país y necesitamos aumentar los niveles de ahorro en activos en nuestra moneda. Hemos visto resultados positivos durante el año".



Guzmán también adelantó que se están abordando "políticas de competencia: el Estado jugará un rol de regulación para promover la competencia"



Aceptó que "en cuanto a infraestructura y logística, hay aspectos que deben mejorarse. Adoptamos un plan para el desarrollo del gas, que ya ha mostrado acciones positivas" y proyectó que "esto nos permitirá ser menos dependientes en la importación de gas".



"Asimismo, el Congreso aprobó un proyecto de ley para el desarrollo del sector de la economía del conocimiento", enfatizó.



Guzmán añadió que durante este año hubo "un proceso de reestructuración de deuda soberana que fue muy importante", donde "el FMI jugó un papel positivo con su análisis sobre la sostenibilidad".



"En septiembre finalizamos la reestructuración, y esto le da más espacio a Argentina para volver hacia un camino de estabilidad macroeconómica", aseguró el ministro.



En cuanto al camino a seguir, desde el Gobierno explicó que se está "trabajando en un programa plurianual para hacer algo completamente inusual en Argentina, que es que el programa con el FMI se someta al Congreso para su aprobación".



"Queremos -continuó- que sea una política de Estado, se necesitan consensos a nivel político y social para solucionar los problemas estructurales que el país sufre desde hace décadas. La sostenibilidad de la deuda es política de Estado".