Paritarias 2020: sumas fijas, bonos y qué sectores obtuvieron las mayores subas

Un relevamiento realizado por el diario Ámbito Financiero sobre las principales paritarias 2020 reveló que la mayoría de los sindicatos cerró sus acuerdos laborales con sumas extras o bonos de fin de año, y en algunos casos, con aumentos salariales por tres meses. El nuevo ranking de paritarias 2020 actualizado hasta diciembre ya alcanza a casi 80% de los trabajadores de los sectores privado y público del país.



1. Operadores de pulverizadoras: 58,5%

Los operadores de pulverizadoras, dedicados a la aplicación de productos fitosanitarios en el ámbito de todo el país, lograron un aumento salarial del 58,5% y alcanzaron la paritaria anual más elevada alta de la Argentina para el 2020.



La Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) fijó una nueva remuneración mínima a partir de noviembre de $96.782 para el conductor de equipos pulverizadores autopropulsados, mientras que el peón auxiliar dedicado a aplicación de fitosanitarios en el campo llegó a $66.519 mensuales.



2. Químicos (trabajadores de baterías): 52,5%

Los químicos de la rama fabricante de acumuladores eléctricos lograron un incremento salarial del 52,5%. El sindicato cerró en agosto un incremento del 25%, pero luego pactaron un 10% para septiembre, otro 10% para noviembre y un 7,5% para enero de 2021.



3. Aguas y gaseosas: 50% + $10.000

La Federación Argentina de Aguas, Gaseosas y Afines (FATAGA) acordó nuevas remuneraciones para el período abril-septiembre 2020, en un entendimiento celebrado durante de mayo en plena pandemia. El salario básico inicial de $40.988 (enero 2020) a $61.482 (septiembre 2020), lo que significa una recomposición del 50% en nueve meses. El reciente entendimiento estableció también el pago de una gratificación especial no remunerativa con carácter extraordinario y por única vez, de $10.000, que se efectivizó con el pago de los haberes de mayo 2020.



La rama "Bebidas" arranca hoy con salarios básicos de $ 49.186 para el Peón Clasificador y llegan a $ 92.223 para el Oficial Técnico.



4. Textiles: hasta 40%

La Asociación Obrera Textil (AOT) de Hugo Benítez acordó sumas fijas no remunerativas para 40.000 trabajadores de entre $8.000 y $9.000. Desde la AOT detallaron que la mejora rondará para una categoría media un 30% para octubre y noviembre; 35% para diciembre y desde enero 2021 tanto la hora de labor que fija el convenio y la antigüedad se incrementarán por encima del 40%. En enero el salario de bolsillo para una categoría intermedia llegará a $38.000.



5. Metalúrgicos (UOM): rozaron los 40%

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que lidera Antonio Caló, finalmente logró cerrar su paritaria con un incremento anual de 39,6%, al que se suma las cuotas de $6.000 mensuales acordadas al inicio del año.



El acuerdo incluye un 25% en enero y el 10% en febrero, que se suma a la "gratificación extraordinaria no remunerativa" de $30.000, que abonó en cinco cuotas consecutivas de $6.000 junto con los sueldos de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.



El 25% y 10% se aplicará sobre la base de cálculo incorporados los $30.000, lo que implicó un 4,6%, y así rozó los 40%.



6. Azucareros: 38%

La Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar (FOTIA) acordó en junio una suba salarial de 38% con los empresarios del sector. El acuerdo lleva la categoría salarial más baja de los azucareros tucumanos a $42.715 y es retroactivo a mayo.



En el caso de los empleados de azúcar, la Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA) suscribió en julio un incremento salarial del orden del 38% con lo que llevarán los básicos de la actividad a los $42.715, con vigencia hasta el 1° de abril de 2021. Incorporarán para ello el incremento solidario de $4.000 dispuesto por Alberto Fernández en febrero de este año.



7. Sindicato del Neumático: 37% más bono de $7.000

El Sindicato del Neumático (SUTNA) de Alejandro Crespo firmó 37% desde julio pasado hasta marzo 2021, más un bono de fin de año de $7.000, que se incorpora al cobro anual.



El entendimiento estipula que el porcentaje se pague en cinco tramos y que en marzo se active una cláusula de revisión con la que las partes retomarán la negociación paritaria.



8. Bancarios: 34% más participación en las ganancias

La Asociación Bancaria de Sergio Palazzo cerró un mejora anual del 34%, a lo que se sumará un monto extra por la participación de los trabajadores en las ganancias de las entidades financieras.



El inicio de la pandemia el sindicato y las cámaras empresarias acordaron un aumento del 26% para este año sobre los salarios de diciembre del 2019. El acuerdo preveía un 7% para el primer trimestre de 2020, un 6% para el segundo, otro 7% para el tercero, y un 6% para el cuarto trimestre del año. Pero en la segunda quincena de noviembre ejecutaron la cláusula de revisión y sumaron otro 8% más (4% en noviembre y 4% en diciembre).



Con estos últimos porcentajes, el salario inicial en noviembre se elevó a $75.192 y el de diciembre a $77.506, a lo que se suma el adicional por participación en las ganancias según ROE (Return on Equity, el indicador que determina la rentabilidad de los activos y el retorno sobre el capital).



9. Empleados de Seguros: 34%

El Sindicato del Seguro que lidera Jorge Sola amplió el acuerdo salarial vigente y totalizó 34% de aumento anual.



A mitad de año, Sola acordó subas para los meses de agosto, septiembre y octubre de 2020, por un total de 12% (5% en agosto, 3% en septiembre y 4% restante en octubre). Ese primer incremento para los primeros 10 meses del año alcanzó un 24%.



En los últimos días, el Sindicato del Seguro agregó 8% en diciembre sobre la base de los salarios de octubre, que se pagará con el medio aguinaldo, y un 11% para el primer trimestre de 2021: 3% en enero, 4% en febrero y 4% marzo, también sobre la base de los salarios de octubre.



10. Docentes (paritaria nacional): 33,46%

Los gremios docentes con representación nacional acordaron con el Gobierno nacional un aumento total del 33,46% para el cargo docente de grado sin antigüedad y bajo una jornada simple.



Los cinco gremios docentes nacionales CTERA, UDA, CEA, SADOP y AMET lograron un nuevo salario mínimo para los trabajadores del sector de $27.500.



El incremento ya entró en vigencia y contempla las sumas del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), material didáctico y un monto extraordinario.



11. Obreros de la Construcción (Uocra): 33%

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) de Gerardo Martínez cerró 33% remunerativo hasta marzo de 2021. El convenio se selló con la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y se pagará en dos tramos: 25% en noviembre y el 8% restante en febrero de 2021.



12. UTEDYC - Trabajadores de Espectáculos Deportivos: 33%

En el marco del CCT 736/16 se acordó en febrero un incremento salarial del 20% de las remuneraciones básicas vigentes al mes de marzo de 2020, a pagarse 10% con los salarios del mes de abril, 5% con los salarios del mes de mayo, 5% con los salarios del mes de julio.



Pero en noviembre se agregó un 5% a partir de diciembre, calculado sobre el sueldo básico del mes de noviembre de 2020, y otro incremento del 5,60% a partir enero de 2021, sobre el sueldo de diciembre. De este modo, Utedyc de espectáculos deportivos obtendrá un 33% para de enero a diciembre 2020. Las ramas de mutuales obtendrán 34%.



"Los incrementos pactados serán liquidados como no remunerativos durante los meses de diciembre y enero y se incorporarán -con el carácter remunerativo- a los salarios básicos convencionales con los haberes de febrero 2021", explicaron desde el gremio.



13. Empleados de Comercio: 32%

La Federación de Empleados de Comercio (Faecys), que encabeza Armando Cavalieri, firmó en octubre pasado con las tres cámaras empresarias el paso a los sueldos básicos de los $4.000 decretados por el Gobierno a principios de año y los $2.000 que la propia paritaria sectorial había agregado como parte de la revisión de la paritaria 2019. Además, sellaron el pago de un aporte extraordinario y no remunerativo total de $30.000 dividido en seis cuotas de $5.000 cada una, hasta marzo de 2021.



Con este incremento, el básico de los mercantiles llegó a $50.687. Se espera que en enero se active una cláusula de revisión prevista en el convenio para analizar otro aumento durante el verano.



En paralelo, Cavalieri acordó con la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) un bono extra de $12.000 y $13.000 como retribución adicional al margen de la paritaria mercantil por su desempeño durante la pandemia.



14. Alimentación: 32%

La Federación Trabajadores de Alimentación (FTIA) de Rodolfo Daer cerró un cronograma de aumentos del 25% entre octubre y febrero, con cláusula de revisión en marzo próximo.



Los aumentos se aplicarán de la siguiente manera: 9% en octubre, 7% en diciembre, 6% en enero y un 3,5% en marzo. Si se le suma el 6,5% acordado en septiembre pasado, las subas anuales llegan a 32%, más los $6.000 de julio pasado.



15. Petroleros: 31% y $60.000



Los gremios petroleros sumaron 15% a la recomposición de 16,2% otorgada por el atraso de la paritaria 2019, con lo que superan el 31% durante el 2020.



El 15% se pagará en dos tramos: 10% en marzo de 2021 y 5% adicional en abril correspondiente a la paritaria 2020/2021. Pero además, las empresas petroleras aceptaron pagar dos sumas no remunerativas de $30.000 en noviembre y en febrero, que estarán exentas del pago del Impuesto a Ganancias.



También se estableció que el 16,2% no remunerativo pasará remunerativo a partir de marzo de 2021, y otro un encuentro para analizar la evolución de actividad en ese mismo mes y en junio de 2021.



16. Camioneros: 30% y piden bono de $25.000

El sindicato que lideran Hugo y Pablo Moyano cerró sus paritarias julio 2020/junio 2021 en un 30%, distribuido en 4 aumentos mensuales a lo largo del año de agosto 2020 (8%), octubre 2020 (7%), febrero 2021 (8%) y abril 2021 (7%). Se convino además que las partes se juntarán a revisar la evolución de la situación en la segunda quincena de febrero 2021. Para fin de año, los Moyano reclaman un bono de $25.000.



17. Aceiteros: 30% (más $11.700 de suma fija)

La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina acordó en mayo que el salario inicial de un trabajador de una jornada normal (200 horas mensuales) de la categoría inferior -peón- entre salario básico y adicionales llegará a $49.965 a partir del 1° de abril de 2020, lo que en términos porcentuales implica un aumento del 30%. El mismo tuvo carácter no remunerativo en los meses de abril y mayo, teniendo aportes y retenciones sindicales y de obra social, pasando a ser remunerativo a partir del primero de junio.



Asimismo se acordó el pago de una asignación extraordinaria no remunerativa de 11.700 pesos que se abonará en cuatro cuotas iguales y consecutivas, que se liquidarán los días 20 de julio, 20 de agosto, 20 de septiembre y 20 de octubre.



Los aceiteros iniciaron un plan de protestas con huelgas en los puertos junto a los recibidores de granos para volver a discutir aumentos salariales de cara al 2021.



18. Trabajadores de la carne: 28%

La Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados, que conduce Alberto José Fantini, acordó con las cámaras empresarias de carnes rojas una recomposición salarial que alcanza el 28% de aumento en diez meses, hasta enero de 2021 inclusive, restando todavía la negociación correspondiente a febrero y marzo del próximo año, con los que se cerraría el ciclo paritario interanual.



De esta forma, la Federación de la Carne, con más de 50.000 afiliados distribuidos en 70 seccionales en todo el país, sumó un 11% de aumento a la recomposición ya conseguida anteriormente para los meses de mayo, junio y julio, que se fijó en un 17% para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 56/75. En los próximos meses las partes volverán a reunirse para evaluar la evolución de la economía y hacer una revisión de cara a los dos últimos meses de la paritaria: febrero y marzo de 2021.



19. Personal Doméstico: 28%

La Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp) acordó una suba del 28% hasta abril del 2021, aunque inicialmente reclamó 40%. El aumento se pagará en tres cuotas: un 10% en diciembre (que se cobra en enero), un 8% en febrero de 2021 y un 10% en abril. Además, se acordaron tres puntos de incremento por zona desfavorable, que pasa de 25% a 28%.



Los trabajadores para tareas generales que actualmente perciben $17.785,50 por mes con la modalidad con retiro, pasará a $19.564,05 en diciembre; a $20.986,89 en febrero y $22.765,44 en abril próximo.



20. Papeleros: 26%

La Federación del Papel firmó un acuerdo de incremento salarial del 26% para todos los trabajadores del país, acordado con la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel, principal cámara empresaria de la actividad. El incremento se produjo a partir de julio en un 15%, más dos etapas adicionales del 5% y 6% en octubre y enero de 2021. A ello se le adiciona una suma fija, no remunerativa de $7.000, que también se abonó con los haberes del mes de julio.



21. Químicos: 24% (más $10.000 y bono)

La Federación Argentina de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas (FATIQyP) acordó con las cámaras empresarias un incremento salarial del 24% en 5 tramos. Además, se acordó pagar un retroactivo de $10.000 y el bono de fin de año será de $21.700. Según el acta acuerdo, se pagará un 24% de incremento salarial en 4 tramos: 13% en julio 2020; 4% en septiembre 2020; 3% en noviembre 2020; 2% en enero 2021 y 2% en febrero 2021.



Estos porcentajes se aplicarán sobre los básicos de convenio y sobre la suma fija. Además, se acordó que la suma de $ 4.000 del decreto 14/20 pasa a integrar la suma fija desde julio 2020, el pago de una suma excepcional para compensar los meses de mayo y junio de 10.000 pesos y la suma no remunerativa que se paga cada año será de $21.700. Por último, las partes acordaron volver a reunirse en febrero 2021 para revisar el acuerdo salarial.



22. Sanidad (rubro droguerías): 22,3% y sumas fijas

La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) que encabezan el cosecretario general de la CGT Héctor Daer y Carlos West Ocampo acordó 22,3% anual entre enero y marzo próximo, que se sumará a sumas fijas de hasta $7.000 recibidas durante el año.



Daer y Ocampo pactaron para el segundo semestre un esquema de montos fijos que arrancó retroactivo a julio con $4.000, y siguió en agosto y septiembre con $4.500; octubre y noviembre, con $6.000, y diciembre con $7.000. Ahora, cerraron un porcentaje por el primer trimestre de 2021.



El entendimiento alcanzó a unos 400 mil trabajadores a nivel nacional de todas las ramas de la actividad, desde las clínicas, sanatorios, geriátricos y neuropsiquiátricos hasta los centros sin internación, hospitales de comunidad y servicios de emergencia.



En el rubro droguerías, por ejemplo, el acuerdo con las cámaras industriales Caeme, Cilfa y Cooperala establece un salario mínimo para los trabajadores calificados de $63.333, mientras que los operarios con título percibirán $83.938 y los de mayor escalafón llegarán a $94.010. En marzo volverán a discutir paritarias.



23. Estacioneros: 21,4%

El sindicato de estacioneros que lidera Carlos Acuña, co-secretario general de la CGT, acordó un aumento salarial del 12% en tres cuotas y la inclusión de los $4.000 de "incremento solidario" otorgados por un decreto de Alberto Fernández al sueldo básico.

El incremento se pagará retroactivo, de la siguiente manera: 4% en agosto del 2020, 4% en septiembre y 4% en octubre. El bono de $4.000 establecido por el Decreto 14/2020 se incorpora al básico en agosto. "De esta manera, el aumento promedio total para todo el período 1 abril de 2020-31 de marzo de 2021 es de 21,4%, con un compromiso de revisión si la inflación supera en los próximos meses el aumento otorgado", destacaron desde las entidades.



Como novedad de esta paritaria, los dueños de las estaciones de servicio acordaron con sus trabajadores que si a fin de año el Gobierno nacional decide dar otro aumento por DNU, ese monto será absorbido por los incrementos ya otorgados durante el 2020.



24. Telefónicos: 20% semestral y bono de $68.000

La Mesa de Unidad Sindical (MUS) de trabajadores telefónicos acordó un incremento salarial del 20% para el segundo semestre del 2020, que se suman al adelanto de $6.500 obtenido en la primera parte del año.



Los aumentos se pactaron 7% remunerativo desde octubre, 3% remunerativo desde diciembre (cuando se remunerativizan los $6.500), 7% en enero y 3% en febrero.



Los telefónicos también lograron un premio por única vez por el Día del Telefónico del 18 de marzo de $68.000 y que el aguinaldo sea afectado en un 10%. Está previsto que la negociación se reabra en febrero próximo.



25. Perfumistas: 12% (más $4.000)

El Sindicato de Trabajadores Perfumistas (STP) acordó en agosto pasado un aumento salarial del 12% en dos tramos: 7% en agosto y 5% en octubre. Además se incorporan al salario los $4.000 otorgados a principio de año bajo concepto de "incremento solidario" por decisión del gobierno nacional a través del Decreto 14/2020.



Estas sumas se complementan con el 40% obtenido en la paritaria 2019/2020, que otorgó aumentos en junio, julio, septiembre, noviembre y diciembre del año pasado y en febrero y abril del 2020.



El salario mínimo del rubro Operarios para agosto quedó fijado en $44.722; en Plásticos, Ensambladores, OUR y Administrativos, de $45.390; y en Menores, de $34.268.



Además, en concepto de Presentismo, se firmó un aumento del 6% de los básicos de convenio, que se elevará cada vez que el salario se incremente. También se fijó un aumento del 50% a partir de agosto para el ítem Comedor, pasando de 120 a 180 pesos. Las partes acordaron volver a reunirse en diciembre para negociar nuevas subas en los sueldos.



26. Estatales: 7%

El Gobierno nacional dio una mejora salarial del 7% a partir de octubre, que no incluye a los funcionarios políticos ni a las autoridades superiores y propuso continuar las negociaciones en diciembre, en el marco de un acuerdo que fue aceptado por el gremio de UPNC y rubricado en disidencia por ATE.



Al porcentaje se suman los $4.000 de emergencia que ya se otorgaron para los que perciben hasta $60.000 mensuales.



Al mismo tiempo, se acordó el pago del adicional por presentismo, que hasta ahora se realizaba en forma cuatrimestral ($ 8520 cada cuatro meses), que pase a mensual ($2130 por mes más el equivalente al incremento paritario) y se actualizará en la misma proporción del aumento del salario básico.

Fuente: Ámbito Financiero