Tras la recuperación de septiembre, la industria volvió a caer en octubre

La industria cayó un 2,9% interanual en octubre, cortando la mejora mostrada en septiembre, aunque ciertas peculiaridades explican este retroceso, y en el acumulado del año se volvió a evidenciar una morigeración en el retroceso tal como viene ocurriendo desde el pico del desplome en mayo con un colapso del 16,2%.



El Índice de Producción Industrial manufacturero (IPIm) venía de subir un 3,4% en septiembre en lo que había la primera variación interanual positiva del indicador que mide el INDEC. Fuentes oficiales brindaron a Ámbito algunos datos que explican que octubre haya vuelto a números rojos. En primer lugar, "la base de comparación interanual de septiembre de 2019 fue mucho más baja que la que hubo en octubre", explicaron.



A esto se suma que en septiembre de este año tuvo un día hábil más que septiembre de 2019, en tanto que octubre de 2020 tuvo un día hábil menos que octubre de 2019. "En la industria, los días hábiles importan, ya que por ejemplo la faena bovina o la producción automotriz dependen mucho de los días hábiles", consignaron las mismas fuentes.



Como para despejar el impacto del día menos, en el Gobierno analizaron el bimestre septiembre-octubre, con igual cantidad de días hábiles que el del año pasado, ya que se compensa el día más que tuvo septiembre con el día de menos que tuvo octubre, en donde la industria registró una mejorara del 0,4% interanual.



Además, según el monitoreo que hace el Ministerio de la Producción, en octubre una automotriz realizó una parada de planta durante varios días para adaptarla a un nuevo vehículo que empezó a fabricar en noviembre. El impacto fue importante si se considera que la industria automotriz cayó 9,8% interanual en octubre, pero descontando a esa terminal, hubiera crecido al 10%, estimaron fuentes oficiales.



En el Gobierno admiten que la recuperación de la industria es heterogénea y no se está dando a ritmos homogéneos todos los meses, pero consideran que la tendencia es positiva al despejar los altibajos. En ese sentido, consideraron que hay meses con recuperaciones muy marcadas como junio y septiembre y otros en donde entra en suspenso como agosto y octubre, pero "mirando la tendencia se ve una mejora marcada". En esa línea, el índice adelantado de producción industrial que elabora el Ministerio de la Producción cerró con un crecimiento del 2,4% interanual.



El índica de noviembre muestra que el 51% de las plantas consumieron más energía que en noviembre de 2019, lo cual permite inferir que más de la mitad de las plantas está produciendo más que el año pasado.



Al respecto, el relevamiento oficial indica que los primeros datos sectoriales de noviembre van en la misma dirección. La producción automotriz creció 20% interanual, y los despachos de cemento lo hicieron en 28%. Estos indicadores son importantes porque "el 95% de las veces en que ambos sectores crecen simultáneamente la industria en su conjunto también lo hace".



En cuanto al empleo industrial, en septiembre anotó su cuarta alza seguida y retornó a los niveles prepandemia con una pequeña suba del 0,1% respecto a febrero. En esa senda, la encuesta del IPIm muestra que las expectativas de empresarios industriales continúan mejorando. Por primera vez desde el inicio de la pandemia, son más las empresas que dicen que van a contratar personal en los próximos meses para el periodo noviembre 2020-enero 2021 con un (15,4% que las que van disminuir su plantilla con un 11,4%. También por primera vez son más las que creen que la demanda interna se va a expandir en los próximos meses con un 30,9% delos empresarios industrias optimistas, contra un 30,3% de quienes piensan que disminuirá.



Tal como viene ocurriendo en los últimos meses, en el marco de la incipiente recuperación de la economía, los sectores industriales muestran un comportamiento dispar, inclusive hacia el interior de las cadenas de valor de cada segmento productivo. En octubre, once de los dieciséis rubros de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales.



En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron disminuciones en "Prendas de vestir, cuero y calzado", 24 %; "Industrias metálicas básicas", 10,7%; "Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear", 21,6%; "Alimentos y bebidas", 2,5%; "Productos de metal", 13,4%.



En tanto, también hubo bajas en los rubros "Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes", 9,1%; "Productos textiles", 13,4%; "Otro equipo de transporte", 31,5%; "Sustancias y productos químicos", 0,6%; "Productos de tabaco", 13,5% y "Madera, papel, edición e impresión", 0,4%.



Por su parte, mostraron subas las divisiones "Maquinaria y equipo", 27,3%; "Productos minerales no metálicos", 6,3%; "Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras", 7,1%; "Otros equipos, aparatos e instrumentos", 4,9%; y "Productos de caucho y plástico", 2,8%