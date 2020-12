Durante octubre, actividad industrial bajó 2,9% y la construcción el 0,9%

La actividad industrial bajó durante octubre el 2,9% en relación a igual mes del año pasado y la construcción se contrajo el 0,9% en la comparación interanual, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), aunque en ambas actividades se destacó desde el Gobierno la tendencia a la recuperación de los últimos meses en el marco de la pandemia de coronavirus.



El Indec reseñó que con estas variaciones, la actividad industrial bajó en los diez primeros meses del año el 9,9% y la construcción el 25,6%.



La caída del IPI en octubre del 2,9% se produce luego de haber registrado en septiembre el primer crecimiento del año y el de mayor magnitud desde mayo de 2018, con una suba de 3,7% interanual.



En la serie tendencia-ciclo de octubre creció 1,2% mensual, acumulando así cinco meses consecutivos en alza y alcanzado el mayor nivel desde enero de 2020, destacaron fuentes del Ministerio de economía tras darse a conocer esta tarde el informe del Indec.



En la medición sin estacionalidad, se resaltó, el IPI se contrajo 2,5% mensual, pero "esta serie presenta una gran volatilidad durante 2020 debido a los fuertes movimientos registrados durante el inicio del aislamiento social".



En octubre, once de los dieciséis rubros de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales y en orden a su incidencia en el nivel general, se registraron disminuciones en prendas de vestir, cuero y calzado, 24 %; Industrias metálicas básicas, 10,7%; Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear, 21,6%; Alimentos y bebidas, 2,5%; Productos de metal, 13,4%.



También siguen Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes", 9,1%; Productos textiles, 13,4%; Otro equipo de transporte, 31,5%; Sustancias y productos químicos, 0,6%; Productos de tabaco, 13,5% y Madera, papel, edición e impresión, 0,4%.



Las actividades que repuntaron



Por su parte, mostraron subas las divisiones Maquinaria y equipo, 27,3%; Productos minerales no metálicos, 6,3%; Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras, 7,1%; Otros equipos, aparatos e instrumentos, 4,9%; y Productos de caucho y plástico, 2,8%.



Donde hubo un fuerte repunte de la actividad fue en la construcción, que si bien en octubre terminó 0,9% por debajo de igual mes del año pasado, presentó una mejoría del 4,3% respecto al mes anterior y, de esta manera, superó en 8,9% el nivel pre-COVID, alcanzando el mayor rango de la serie sin estacionalidad desde octubre de 2019.



La construcción transita un sendero de recuperación sostenido desde mayo. La serie tendencia-ciclo lleva cinco meses en crecimiento y aumentó 3,3% mensual, destacaron fuentes del Ministerio de Economía.



Durante octubre crecieron de manera interanual los despachos de seis de 13 insumos, al igual que lo ocurrido en septiembre. Estos fueron Cales 24,6%; Placas de yeso, 16,9%; Pinturas 15,8%; Ladrillos huecos, 13,9%;, Sanitarios de cerámica, 13,4%; y Cemento, 12,8% .



De los restantes siete insumos, tres permanecen con caídas de dos dígitos, Hormigón Elaborado 33,9%, Mosaicos graníticos y calcáreos 19,6%; mientras que Resto (incluye tubos sin costura utilizados en el sector de hidrocarburos) acelera la caída hasta -34,2% interanual



En cuanto a las perspectivas hasta enero inclusive, el 35,9 % de los empresarios consultados por el Indec que se dedican a la obra privada creen que la actividad aumentará, contra un 22,6% que prevé una baja, mientras que el restante 41,5% no espera mayores cambios.



En tanto, entre los empresarios que se dedican mayormente a la obra púbica, el 33,3% prevé una suba en la actividad hasta enero inclusive, contra un 25%, que anticipó una baja, y un 41,7% que no prevé mayores cambios.