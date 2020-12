Carne a precios accesibles: Aún no hay novedades en frigoríficos de la provincia

El Gobierno nacional anunció un acuerdo con frigoríficos para la comercialización de tres cortes de carne de consumo masivo a precios accesibles para las fiestas de fin de año. El kilo de asado se venderá a $349, el de vacío a $459 y el de matambre a $479, lo que representa una rebaja de entre 25% y 30% sobre los valores vigentes en el mercado.que "no hemos recibido notificación de que a Entre Ríos lleguen esos cortes de carne a esos precios. Tuvimos muchísimas consultas por los precios del asado. Entendemos que es algo que por ahora es más para Buenos Aires"."El año pasado hubo una iniciativa similar, pero este año no sabemos si todos los frigoríficos se van a adherir como esa vez. En este contexto de pandemia debimos readaptarnos, tuvimos que tomar precauciones, invertir y además subieron los costos", remarcó.Asimismo, informó que actualmente venden un 30% menos de lo que vendían antes de la pandemia del covid-19. "Mucha gente nos elegía para los grandes asados y juntadas. Compraban combos y demás, pero hoy no es como antes. No hay despedidas de año, no hay fiestas, no hay grandes cumpleaños", lamentó.Comentó que al paranaense "le gusta la costilla, todo lo que sea con hueso es muy elegido. Hay muchos cortes que no se conocen y son riquísimos".Se refirió a precios e indicó que "la entraña fina hoy está 410 pesos el kg; la punta de asado cuesta 275 pesos el kg; el matambre sale 520 pesos el kg; el vacío está 520 pesos el kg; la costilla de novillo está a 410 pesos el kg". Elonce.com