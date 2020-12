Un hogar destina el 56,1% de los ingresos al pago del alquiler

El porcentaje de ingresos totales del hogar que se destinan al pago del alquiler en diciembre llega al 56,1%, indicó un informe de Inquilinos Agrupados.



En ese escenario, los hogares que acumulan deudas en el pago del alquiler alcanzan el 39,9%, es decir que ya son 1.400.000, según la encuesta.



De acuerdo con los cálculos de la agrupación, el 56% de los ingresos de una familia son destinados al pago de alquiler, al avanzar 5 puntos respecto del informe anterior.



El titular de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, ejemplificó que si en una casa viven dos personas, "uno de los salarios" es para pagar el alquiler, y señaló que, en caso de un hogar unipersonal, "se trabaja quince días" para hacer frente a esos gastos.



En declaraciones radiales, advirtió sobre esa situación por entender que en la Argentina actualmente "no existe otra forma" de acceder a una casa o departamento.



El análisis también precisó que el 94,5% de los inquilinos cree que no hay control por parte del Estado sobre los derechos del acceso a la vivienda en alquiler.



A su vez, el 58% de los encuestados manifestó haber sufrido aumentos en el período de la pandemia a pesar del decreto que establece el congelamiento frente a la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus.



En tanto, el 39,6% de las personas consultadas "no sabe dónde irá a vivir en los próximos meses", al tiempo que un 19,7% dijo que deberá mudarse y un 11,4% respondió que está en riesgo de desalojo inminente.



Ante ese contexto, la agrupación reclamó al Gobierno la puesta en marcha de un "plan de desendeudamiento", así como el "control del cumplimiento de la ley".



Pidió además la extensión del decreto que prohíbe incrementos en los valores de los alquileres y los desalojos por falta de pago y que rige hasta finales de enero.



Semanas atrás, Muñoz había llevado esos reclamos al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.