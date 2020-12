Asistencia del gobierno para fin de año:planes sociales, empresas y trabajadores

Planes sociales para fin de año para las familias:

Asistencia a las empresas y trabajadores:

Desde marzo el Estado destinó casi 6 puntos del PBI a las transferencias por el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), al salario complementario vía la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), y los créditos a empresas y monotributistas y autónomos.El Gobierno destinará $22.000 millones para el pago del 20% acumulado del beneficio contra presentación de certificado de vacunación y escolaridad, que en esta oportunidad se da por cumplida en el marco de la emergencia sanitaria.se incorpora a las familias que no pudieron realizar los trámites por falta de documentación y otras cuestiones vinculadas con su situación de vulnerabilidad. Se sumarán entre 700.000 y 1.000.000 de niños y niñas.en diciembre se duplicará el monto de la tarjeta que alcanza a más de 1,5 millones de familias con más de 2 millones de beneficiarios (niños y niñas de 0 a 6 años, embarazadas y personas con discapacidad) en situación de vulnerabilidad.se distribuirán 1,7 millones de cajas navideñas con 5 productos, para alrededor de 7 millones de personas.además, se distribuirán $15.000 millones para municipios y comedores sociales y escolares para la compra de alimentos.$9400 mensuales extra en diciembre. Se realizaron 83.000 altas para absorber parte del trabajo del mercado informal que aún no ha podido recuperar su nivel de actividad.La beca otorga $8.500 por mes durante un año y comienza en 2021.$5.000 mensuales extras que se extiende hasta diciembre.continúa hasta diciembre la asistencia para el pago de los salarios al sector privado en los sectores afectados en forma crítica por las medidas sanitarias. Incluye también la continuidad de la reducción o postergación de las contribuciones patronales para contrarrestar la merma de los ingresos de las empresas.a las empresas de sectores considerados no críticos que sigan requiriendo asistencia, se le otorga crédito a tasa subsidiada para el pago de los salarios con 3 meses de gracia y 12 cuotas fijas.para aquellas empresas de sectores no críticos con dificultades puntuales en la recuperación económica, podrán solicitar el ingreso al Programa de Recuperación Productiva por el cual se otorga $9.000 por cada trabajadora o trabajador para el pago de salarios.es un sector crítico por lo que continúa el ATP hasta diciembre y se acompaña con otras medidas específicas, en línea con el plan para impulsar su reactivación. Entre ellas: Pre-viaje (devolución 50% de lo gastado en turismo nacional para 2021), construcción de 18 módulos sanitarios para destinos turísticos de 10 provincias, fondo de auxilio a prestadores turísticos, plan 50 destinos, el programa de obras en Clubes, crédito MiPyMEs culturales, ampliación de los programas Fortalecer Cultura, Puntos de Cultura, Fondo Desarrollar y Plan Podestá, y Manta (ayuda económica para artesanos y artesanas de todo el país).: se estableció el incremento de 800 cargos en la Carrera del Investigador de Ciencia y Técnica y de 300 cargos en la Carrera de Personal de Apoyo a la investigación en el CONICET.