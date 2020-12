Cierra la inscripción para acceder al programa Repro II

Los empleadores tienen tiempo hasta mañana para acceder al programa Repro II, a través del cual el Estado Nacional otorgará una suma mensual de hasta 9 mil pesos por trabajador para el pago de salarios.



Para obtener el beneficio, los empleadores deben presentar la información requerida por el Programa Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP): nómina de personal dependiente, incluyendo la remuneración total y la Clave Bancaria Uniforme de la trabajadora o trabajador, en la página de la AFIP.



En caso de que el empleador resulte preclasificado -es decir que presente una variación interanual de la facturación negativa y pertenezca a un sector no crítico del Programa ATP- el servicio ATP de la página web de la AFIP habilitará una pantalla que permitirá realizar la inscripción al Repro II y adjuntar la documentación adicional solicitada.



Así, las empresas que no desarrollen actividades críticas y registren una variación nominal negativa en su facturación entre octubre de 2019 y octubre de 2020, podrán optar entre tramitar un crédito a tasa subsidiada del 27% o solicitar el Repro II.



Según explicó el Gobierno, el objetivo del Programa es auxiliar a las empresas en crisis por la pandemia del Covid-19 que no cuentan con recursos propios ni pueden acceder a líneas de financiamiento para afrontar el pago de sus respectivas nóminas salariales.



El beneficio, de 9 mil pesos, es solo por dos meses, pero una vez finalizado el plazo, la empresa podrá reinscribirse, presentando nuevamente la documentación y la información requerida.



Esa suma es por cada relación laboral activa de la empresa beneficiaria y en el caso que la remuneración neta percibida por el trabajador sea inferior a ese valor, el subsidio será igual a la remuneración neta.