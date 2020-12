Moroni ratificó intención del Gobierno de convocar al Consejo Económico y Social

Foto: Archivo

"No es fácil conformar un Consejo, pero esa es la intención del Presidente (Alberto Fernández), quien junto a Gustavo Beliz está haciendo consultas para ver cómo podríamos hacer para tenerlo en funcionamiento, aunque sea en una formación preliminar", dijo el ministro en declaraciones a la radio AM 750.



Al ser consultado sobre si se implementará por decreto, el ministro respondió: "Esa es la intención", aunque dijo que no sabe si estará listo "antes de fin de año", ya que "hay que definir un montón de cosas y hacer consultas previas".



"Hay que hacer un eje temático para que no sea una simple reunión para una foto, La idea es que se constituya una estructura de un Consejo Económico y Social, con una ley específica y funcionamiento claro", aseveró.



Por otro lado, destacó que fueron "muy buenas y eficaces" las medidas implementadas por el Gobierno en medio de la pandemia, lo que se observa "gracias a los indicadores positivos que empiezan a aparecer".



En ese marco, dijo que si bien los datos sobre la pobreza publicados esta semana por la UCA son "un cachetazo en la cara", sin medidas como el ATP y el IFE la pobreza "hubiera sido 10 puntos mayor".



"Hicimos un esfuerzo fiscal y de administración. Los opinólogos dicen que se podían hacer otras cosas, pero nosotros en 45 días pensamos el ATP. Eso fue un trabajo enorme de la Afip y los ministerios", indicó el funcionario.



Y agregó: "no fue el paraíso, fue un mal año, pero las medidas que tomamos fueron excelentes".



También destacó que "la construcción está volando y ha crecido el empleo registrado, al igual que la agroindustria o la industria metalmecánica".



"Los datos son auspiciosos y es la mejor evaluación de que las políticas fueron efectivas ya que por ejemplo, en el 2020, crece el empleo salariado registrado, creció 0,1 por ciento, no digo que estamos en un boom pero viene cambiando la tendencia", citó.



El titular de la cartera laboral resaltó también que "bajaron las suspensiones", y recordó que "teníamos al inicio de la pandemia alrededor de 700.000 y ahora son 400.000", además "la industria manufacturera lleva cuatro meses de crecimiento".



"Prohibimos los despidos, las suspensiones sin pago de salarios, creamos el ATP, el IFE, preservamos los contratos de trabajo y a las empresas", remarcó.



"Hicimos un esfuerzo enorme y si no hubiera habido todo esto, los resultados hubieran sido mucho peores", concluyó. (Télam)