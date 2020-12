Renuevan y amplían créditos para adquirir computadoras para docentes

El Gobierno nacional extiende los créditos al personal no docente universitario al mismo tiempo que los renueva para maestras y maestros de educación obligatoria y superior. La gestión del crédito se realizará a través de la web del Banco Nación y estará disponible a partir de hoy.

Computadoras docentes: renuevan y amplían créditos



El Ministerio de Educación y el Banco de la Nación Argentina, con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Productivo, anunciaron la renovación de la línea de créditos para que docentes de educación obligatoria y superior- que perciben el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID)- puedan acceder a computadoras en planes de largo alcance y con una tasa accesible muy inferior a la de mercado. Además, el beneficio se extiende a los trabajadores no docentes universitarios.



Nicolás Trotta, titular de la cartera educativa nacional, expresó: "Las acciones que estamos implementado buscan dar respuestas y trascender el contexto de pandemia. Creemos que una educación de calidad solo es posible si se mejoran las condiciones formativas y laborales de nuestras y nuestros docentes y trabajadores de la educación. Cuanto más igualitarias son las sociedades y más equitativa la educación que ofrecen los Estados, mayor es la calidad del sistema educativo".



"Estos créditos se enmarcan en una idea estructural del Banco Nación de avanzar en la inclusión social y educativa. Por eso, ofrecemos una línea de asistencia financiera accesible para docentes y no docentes universitarios, que participan activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los jóvenes estudiantes de todo el país", dijo Eduardo Hecker, presidente del BNA.



Desde la cartera educativa indicaron que el objetivo de los créditos es facilitar a las y los docentes y al personal no docente una herramienta imprescindible fortaleciendo una tendencia con la mirada en el futuro. Los equipos especialmente seleccionados podrán ser adquiridos a través del sitio web del Banco Nación, donde también estarán las especificaciones y los pasos a seguir para la adquisición de los mismos.



Cómo son los créditos para las computadoras docentes



-Los créditos son de hasta 100 mil pesos, con una tasa de interés del 12% y un plazo de pago de 36 cuotas.

-La cuota promedio es de $1700 para equipos de hasta $50.000, $2500 para aquellos de hasta $75.000 y $3400 para los que alcancen los $100.000.

-La nueva etapa pone a disposición 25 mil equipos para las 3 líneas de créditos.

-La inversión realizada por el Ministerio de Educación para subsidiar la tasa de interés es de 120 millones de pesos.