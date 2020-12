Cavallo analizó la situación actual del país e hizo proyecciones a mediano plazo

El economista Domingo Cavallo pronosticó para los próximos años un escenario en la Argentina más duro que el actual. Criticó al ministro de Economía, Martín Guzmán, y al Gobierno por su falta de "coherencia"; yEn el marco del cierre del ciclo anual de la Bolsa de Comercio de Córdoba que se llevó a cabo el último miércoles, el ex ministro de Economía de los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa -desde Washington y vía streaming-"Estamos frente a un panorama muy poco promisorio", apuntó Cavallo, quien sostuvo que"En el mejor de los casos, si se cumplieran las estimaciones del Presupuesto 2021, seguiríamos en una economía estancada. La única reactivación que habría sería respecto a la caída de este año. Y eso es muy pobre", aseveró."Si uno mira las proyecciones que hace el ministro Martín Guzmán en el Presupuesto 2021, recién en 2023 estaríamos alcanzando el nivel de PBI per cápita del 2019. Incluso el consumo estaría por debajo de ese dato", precisó. Y enfatizó: "En el mejor de los casos, si se cumplieran las metasEn ese sentido, para el 2021 "haciendo bien las cuentas, e incluso siEl Poder Ejecutivo "parece resignado" al problema inflacionario, consideró Cavallo, quien a su vez planteó que el "mayor riesgo" es que se mantenga una "alta inflación". "Sería mucho peor entrar en un fenómeno de estanflación e infinitamente peor, una hiperinflación", lanzó. SinPosteriormente, el especialista criticó al Gobierno y disparó: "No está claro que el discurso de (Martín) Guzmán sea el de un jefe de un equipo que le responde ni de que el Presidente lo acompañe."No parece un gobierno de ideas propias, se debate entre ideas del kirchnerismo, anacrónicas e inconvenientes, con otras de un populismo a destiempo y algunas ideas de libertad económica que seguramente las debe traer Guzmán, como cualquier economista bien formado que entiende cómo funcionan las economías del mundo", explicó.En este contexto, ninguno de los problemas estructurales se resolverá si antes no se estabiliza la economía, sentenció. Y volvió a apuntar nuevamente contra Guzmán, al cuestionar a los economistas que sostienen que primero hay que crecer para estabilizar las variables macroy sostenido en el tiempo. Ya se están dando algunas condiciones, como la tasa cero de interés, algo que si el país pudiera aprovechar sería muy bueno", explicó. Y concluyó: "Lamentablemente, en las actuales condiciones, no tenemos ninguna oportunidad de sacar rédito de esa circunstancia". Fuente: (ElCronista).-