La provincia de Misiones habilita el turismo nacional desde este fin de semana

La provincia de Misiones acelera el retorno del turismo nacional. El gobernador Oscar Herrera Ahuad firmará este miércoles el decreto que habilita el retorno de los visitantes desde este mismo fin de semana.Desde el Gobierno provincial dijeron: "Nosotros entendemos que a partir de la publicación del decreto del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, cesa la limitación que existía para los pasajeros de aviones y ómnibus. Hoy día no existen impedimentos para que cualquier persona pueda viajar", dijeron en la Casa de Gobierno misionera. "El decreto dice que el turismo deja de ser una actividad prohibida, y también dejan de tener vigencia las restricciones a la circulación", agregaron.Misiones exige a los turistas un "certificado covid negativo" de no más de 48 horas de antigüedad, o bien la realización el test en los accesos a la provincia, lo que tiene un costo de 2.000 pesos). Además, el distrito requiere que los visitantes habiliten la aplicación Misiones Digital. A diferencia de otras jurisdicciones, no es necesario contar con la app Cuidar Verano del Gobierno Nacional, ni tener contratado un seguro médico para covid-19. Tampoco existe un plazo máximo de permanencia en la provincia.El Gobierno de Misiones busca aprovechar el último fin de semana largo del año para dar impulso a la actividad turística, que atraviesa la peor crisis de su historia. Es por eso que el Ministerio de Turismo y el propio gobernador Herrera Ahuad realizaban este miércoles intensas gestiones para que la Administración de Parques Nacionales elevara a 4.000 el cupo de visitantes diarios a las Cataratas, habilitara el ingreso durante toda la semana y a todos los circuitos.Desde fines de julio pasado, Misiones autorizó el turismo interno los fines de semana. En Cataratas existe un cupo de 500 personas diarias los sábados y domingos, pero solo para realizar una caminata por el Circuito Superior. El acceso a Garganta del Diablo y el Circuito Inferior permanecen cerrados desde mediados de marzo por la pandemia de coronavirus."Este miércoles enviamos todo al Ministerio de Salud Pública y al de Gobierno para una última revisión, pero hoy mismo estamos sacando el decreto para que la gente pueda venir a la provincia. Ahora necesitamos el acompañamiento de Parques, porque las agencias de turismo no pueden vender Cataratas si no tenemos habilitados todos los circuitos", se sinceró un funcionario de la Gobernación.Desde hace más de un mes Misiones redujo los requisitos para ingresar a la provincia. El pasaporte sanitario establecía en principio que solo podían entrar los trabajadores esenciales, los que necesitaban tratamiento médico y aquellos que tenían residencia en la provincia y fueron sorprendidos por la pandemia en otras jurisdicciones; pero luego, esos requisitos se aflojaron y en forma no oficial se habilitó el turismo en vehículos particulares."Con el decreto que se va a firmar también vamos a ampliar el turismo a toda la semana, ya que hasta ahora la actividad se podía desarrollar entre los días jueves y domingos", explicaron desde el Gobierno.Misiones fue una de las provincias menos afectadas por el coronavirus. Desde el inicio de la pandemia, registró solo 559 contagios, con doce muertes.