Marcó del Pont: "La adhesión a la moratoria superó nuestras expectativas"

La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, afirmó que la adhesión a la moratoria impositiva ya abarca al 72% del total de la deuda de los contribuyentes y estimó que el Estado hará un "esfuerzo fiscal" de $133.000 millones por esa medida adoptada en medio de la pandemia.



"La adhesión a la moratoria superó nuestras expectativas. Se decidió prorrogar por 15 días más, pero hasta el lunes tenemos un 72% de adhesión del total de la deuda", señaló al hablar durante el segundo día de deliberación de la 26 Conferencia Anual de la UIA.



Marcó del Pont destacó que la quita promedio de la moratoria, que se prorrogó por quince días, es hasta ahora del 34%, mientras el 21% de las adhesiones corresponden a empresas del sector industrial y el 28% a grandes empresas.



Dijo que se incorporó deuda que no estaba exteriorizada por casi 80.000 millones de pesos más que el año pasado.



La funcionaria anunció que la AFIP trabaja en un proyecto para enviar al Congreso que propondrá promover instrumentos de ahorro en pesos en el sistema productivo, con estímulos tributarios, para apoyar a sectores como la construcción.



"Estamos enviando al Congreso un proyecto para promover los instrumentos de ahorros en pesos que estén vinculados a la producción con estímulos tributarios", explicó la funcionaria.



Consideró que la moratoria será "un alivio para el sistema productivo y las personas humanas, para encarar el proceso de recuperación de la economía que se está verificando y que se consolidará en los próximos meses".



Aclaró que no observan que las modificaciones realizadas por el Congreso a la moratoria "hayan incorporado obstáculos" y dijo que "el 78% de adhesión nos está hablando de que hay una gran incorporación al plan".



Marcó del Pont calificó de "saludables" las modificaciones al proyecto de moratoria en la etapa parlamentaria.



Resaltó la "repatriación de parte de los activos de las empresas y personas que ingresan a la moratoria, plantear como condicionalidad compromisos del sector privado como la de no hacer transferencias al exterior, y la reinversión de utilidades".



"Hubo modificaciones que nos parecen absolutamente razonables, en el sentido de que todo lo que se genere de rentabilidad, se vuelva a incorporar al proceso de producción en la Argentina", destacó.



También subrayó que "la incorporación de deuda vieja, nos parece una buena señal hacia adelante".



Al referirse a su gestión al frente de la AFIP, explicó: "Nos concentramos en facilitar el cumplimiento impositivo en una situación muy crítica que nos ha llevado a prórrogas, suspender medidas cautelares y ejecuciones fiscales y vencimientos, haciéndonos eco de la situación crítica" de la economía.



Destacó que más de 85 trámites, que corresponden al 90% del total, se digitalizaron este año.



"En la AFIP este año pusimos mucha energía en tratar de apaciguar el impacto de esta crisis sin precedentes y en participar en todos los programas de transferencia de recursos", señaló.



Marcó del Pont ponderó la "reasignación de recursos que hizo el Estado para privilegiar la producción y los ingresos de los hogares, que han vuelto como nunca al sector de la producción", tras recordar que el pago de salarios por ATP llegó a los 230.000 millones de pesos.



Consideró que los problemas que enfrenta el sector productivo "no necesariamente tienen que ver con la presión tributaria, porque si se mira la situación internacional, están vinculados a otras variables como precios relativos, defensa del mercado interno y disponibilidad de crédito para los sectores de la producción".